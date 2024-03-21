Başiskele’de Hüseyin Ayaz’ın afiş ve pankartlarına saldırı

S.S. 4 Nolu Kullar Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı ve Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, bu seçimlerde Başiskele bağımsız belediye başkan adayı Hüseyin Ayaz’ı destekliyor. Özkar, Ayaz ile birlikte omuz omuza çalışarak, seçimi kazanmayı hedefliyor. Özkar, Ayaz’ın afişlerinin ve pankartlarının sökülüp yırtılmasına ve yere atılmasına tepki gösterdi. Özkar yaptığı açıklamada, “Bunları yapanlar önümüze kesemeyecekler, seçimi biz kazanacağız” dedi.

“BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR”

Özkar şunları söyledi; “Başiskelemize yakışmayan görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Bunu yapanlar zannediyor ki, ben bayrak yırtmayla Hüseyin Ayaz’a seçim kaybettiririm. Yanlış işler yapıyorlar. Bizi yıldıramazlar. Hüseyin Ayaz herkesin gönlünde taht kurmuştur. Bu çirkin olayları yapanlar da gayet iyi biliyor. Afiş yırtmak, pankart indirmek Başiskele’ye yapılan en büyük kötülüktür, görgüsüzlüktür ve medeniyetsizliktir. Bütün belediye başkan adaylarımızdan Başiskele halkı şunları istiyor;

1- Başiskelemize nasıl hizmet edeceğiz, ne yapacağız?

2-Yoksul insanlara nasıl çare bulacağız?

3-Okula gidemeyenlere nasıl çare bulacağız?

4-İşsizliğe nasıl çare bulacağız?

5-Ekonomiye nasıl çare bulacağız?

6-Eczaneden ilaç alamayan emeklilerimize ilaç almalarına nasıl çare bulacağız?

Bunları düşünmek varken yaptıkları en kolay pankart sökmek. Hüseyin Ayaz’ı herkesin bildiği gibi kalbine gömdüğünü biliyoruz ve geliyoruz” dedi.

“HÜSEYİN AYAZ 3 PUAN ÖNDE”

Seçim çalışmalarının çok başarılı geçtiğini söyleyen Özkar, “Hüseyin başkana ilgi çok büyük, gittiğimiz her yerde coşkuyla karşılanıyor. Sağda solda anketler yayınlanıyor, herkes şunu iyi bilsin ki Hüseyin Ayaz başkan, en yakın rakibine 3 puan atarak birinci sırada. Seçimlere kadar bu fark daha da açılacak. Bizi karalayarak, yalan anketler yaparak önümüze kesemezler” dedi.