Başkan Deniz'den 'emekli kampı' önerisi

Yüksek enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan artış sonucu derinleşen ekonomik kriz sebebiyle milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Müjde olarak sunulan ve Ramazan Bayramı öncesi ödemesi yapılacak 3 bin TL'lik bayram ikramiyesi ise emekliler tarafından 'bayram harçlığı' olarak nitelendiriliyor. İnsanca yaşayacak maaş talebini sürdüren Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilcisi İhsan Deniz ise emeklilerin sorunlarına yeni bir çözüm önerisi getirdi. 'Emekli kampı' önerisiyle sorunların çözüme kavuşturulacağını vurgulayan Deniz, "Böylece emeklilere maaş, bayram ikramiyesi, sağlık gideri, ulaşım gideri ve benzeri giderlerden kurtulursunuz" dedi.
EMEKLİ KAMPLARINA TOPLAYIN
İhsan Deniz'in konuyla ilgili açıklaması şöyle: "16 milyon 500 bin emekliyi dikkate almayan ekonomist tek adam ve kabinesine önerimdir. Emeklileri Hitler'in Yahudilere yaptığı gibi emekli kamplarına toplayıp saraylarınızın bahçelerinde çalıştırın. Kuzularınız için çoban, sebze ve meyveleriniz için bahçıvan ve benzeri işlerde değerlendirin. Her branştan emekli mevcuttur. Saraylarınız yeterli olmazsa seçim çalışmalarına katılan valilerinize bir genelgeyle, belediye başkan adaylarınızın propaganda metnine koyarak açıklasınlar.
EMEKLİ ETE ULAŞAMAZ OLDU
Böylece emeklilere maaş, bayram ikramiyesi, sağlık gideri, ulaşım gideri ve benzeri giderlerden kurtulursunuz. Sarayların bahçelerinin ücra bir köşesine de mezarlık yaparsınız. Böylece sizin yük olarak gördüğünüz emeklilerin sorunu kalmaz. Ölmeyecekleri kadar yiyecek şimdiki hayatlarında da buluyorlar. Açlık sınırı 18 bin 973 lira, yoksulluk sınırı 52 bin 954 liranın altında maaş ile hayatlarını idame ettirmeye çalışan emekliler ete ulaşamaz olmuşken domates, biber, patlıcan, patates, soğana da yaklaşamaz olmuştur. Giyimi ise sadece vitrinlerde görür olmuştur.
EKONOMİK MUCİZELER YARATIYORUZ
Emekli 10 bin lira ile ekonomik mucizeler yaratmaktadır. 97 bin lira alan emekli milletvekilinden söz etmiyoruz. 130 bin lira alan milletvekili ile ilgilenmiyoruz. Emekli olup milletvekilliği yapan 230 bin lira alan vekillerden uzak duruyoruz. Sarayında manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı, beyaz çayı aklımız bile almıyor. Bizler emekliler olarak insanca yaşayabileceğimiz maaş istiyoruz. Bizleri yok sayanları yok sayacağız. Emekliler üzerinden politika yapanların vaatlerinin takipçisi olacağız”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.