Başkan Deniz'den 'emekli kampı' önerisi

Yüksek enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan artış sonucu derinleşen ekonomik kriz sebebiyle milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Müjde olarak sunulan ve Ramazan Bayramı öncesi ödemesi yapılacak 3 bin TL'lik bayram ikramiyesi ise emekliler tarafından 'bayram harçlığı' olarak nitelendiriliyor. İnsanca yaşayacak maaş talebini sürdüren Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilcisi İhsan Deniz ise emeklilerin sorunlarına yeni bir çözüm önerisi getirdi. 'Emekli kampı' önerisiyle sorunların çözüme kavuşturulacağını vurgulayan Deniz, "Böylece emeklilere maaş, bayram ikramiyesi, sağlık gideri, ulaşım gideri ve benzeri giderlerden kurtulursunuz" dedi.

EMEKLİ KAMPLARINA TOPLAYIN

İhsan Deniz'in konuyla ilgili açıklaması şöyle: "16 milyon 500 bin emekliyi dikkate almayan ekonomist tek adam ve kabinesine önerimdir. Emeklileri Hitler'in Yahudilere yaptığı gibi emekli kamplarına toplayıp saraylarınızın bahçelerinde çalıştırın. Kuzularınız için çoban, sebze ve meyveleriniz için bahçıvan ve benzeri işlerde değerlendirin. Her branştan emekli mevcuttur. Saraylarınız yeterli olmazsa seçim çalışmalarına katılan valilerinize bir genelgeyle, belediye başkan adaylarınızın propaganda metnine koyarak açıklasınlar.

EMEKLİ ETE ULAŞAMAZ OLDU

Böylece emeklilere maaş, bayram ikramiyesi, sağlık gideri, ulaşım gideri ve benzeri giderlerden kurtulursunuz. Sarayların bahçelerinin ücra bir köşesine de mezarlık yaparsınız. Böylece sizin yük olarak gördüğünüz emeklilerin sorunu kalmaz. Ölmeyecekleri kadar yiyecek şimdiki hayatlarında da buluyorlar. Açlık sınırı 18 bin 973 lira, yoksulluk sınırı 52 bin 954 liranın altında maaş ile hayatlarını idame ettirmeye çalışan emekliler ete ulaşamaz olmuşken domates, biber, patlıcan, patates, soğana da yaklaşamaz olmuştur. Giyimi ise sadece vitrinlerde görür olmuştur.

EKONOMİK MUCİZELER YARATIYORUZ

Emekli 10 bin lira ile ekonomik mucizeler yaratmaktadır. 97 bin lira alan emekli milletvekilinden söz etmiyoruz. 130 bin lira alan milletvekili ile ilgilenmiyoruz. Emekli olup milletvekilliği yapan 230 bin lira alan vekillerden uzak duruyoruz. Sarayında manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı, beyaz çayı aklımız bile almıyor. Bizler emekliler olarak insanca yaşayabileceğimiz maaş istiyoruz. Bizleri yok sayanları yok sayacağız. Emekliler üzerinden politika yapanların vaatlerinin takipçisi olacağız”