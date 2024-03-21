Bekirdere ve Tavşantepe bu akşam halk iftarında buluşuyor

İzmit Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini her akşam farklı bir mahallede yaşatıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören halk iftarları bu akşam Bekirdere Mahallesi Erim Sokak’ta düzenlenecek. İftar programına tüm Bekirdere ve Tavşantepe sakinleri davetli.