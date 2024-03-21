İzmit Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini her akşam farklı bir mahallede yaşatıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören halk iftarları bu akşam Bekirdere Mahallesi Erim Sokak’ta düzenlenecek. İftar programına tüm Bekirdere ve Tavşantepe sakinleri davetli.
- Siyaset
Bekirdere ve Tavşantepe bu akşam halk iftarında buluşuyor
İzmit Belediyesinin her akşam farklı mahallelerde düzenleyerek gönül birlikteliği oluşturduğu halk iftarları bu akşam Bekirdere Mahallesi Erim Sokak’ta devam edecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.