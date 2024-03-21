Kocaeli Bilnet Okulları, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni coşkuyla kutladı

Kocaeli Bilnet Okulları, Türkiye'nin kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladı. Okul öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı anma programı, muhteşem performanslarıyla unutulmaz bir törene dönüştü. Tören kapsamında gerçekleştirilen koro, oratoryo ve drama gösterileri, izleyicileri tarihin şanlı sayfalarına doğru duygusal bir yolculuğa çıkardı. Program, iki seans şeklinde gerçekleştirildi. Öğrencilere öğleden sonra sunulan anma töreni, katılımın yoğun olduğu ve duygusal anların yaşandığı bir atmosferde geçti.

ÖĞRENCİ PERFORMANSLARIYLA GURUR VERİCİ ANLAR

6’ncı ve 9’uncu sınıf öğrencilerinin koro ve oratoryo gösterileri, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca, solo performanslar da törene ayrı bir renk kattı. Defne Okka ve Damla Adanur gibi öğrenciler, seslendirdikleri türkülerle izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkardılar.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLILIK

Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin gösterdiği performansla gurur duyduklarını belirtirken, Çanakkale Zaferi'nin önemini ve şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmanın önemine vurgu yaptılar. Kocaeli Bilnet Okulları, bu tür etkinliklerle öğrencilerin milli ve manevi değerlere olan bağlılığını güçlendirmeye ve tarih bilincini geliştirmeye devam ediyor.