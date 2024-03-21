Hürriyet, ‘Beslenme Saati’ farkındalığına  İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu’nda devam etti

İzmit Belediyesinin dezavantajlı bölgelerde yer alan anaokulu, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara ara öğün sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Beslenme Saati projesi, 2 senedir faaliyet gösteriyor. Proje ile daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, farkındalık yaratmak adına bugün İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu’nda çocuklara Aşevi’nde üretilen yemekleri ikram etti.



HÜRRİYET, “HİÇBİR ÇOCUĞU AYIRT ETMEDEN”

Başkan Hürriyet, “Ücretsiz ve sağlıklı beslenmek her çocuğun hakkındır diyerek Beslenme Saati projesini 2 yıldır kentte yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Açtığımız Aşevimiz sayesinde çok ciddi sayıda yemek üretebiliyoruz. Önce üniversite öğrencilerine ücretsiz bir öğün yemek vermeye başlamıştık. Şimdi ilkokul ve ortaokullarda hiçbir çocuğumuzu ayırt etmeksizin bir öğün ücretsiz yemek vermeye çalışıyoruz.



“BAYRAMDAN SONRA PROTOKOL YAPACAĞIZ”

Besleyicilik değeri yüksek, lezzetli ve sağlıklı yemekler. Milli Eğitim bizimle protokol yapmadığı için yalnızca 3 okula girebiliyoruz. Fakat Kaymakam Bey bizlere söz verdi. İnşallah bayramdan sonra protokol yapacağız ve artık tüm devlet okullarına girebilmeyi istiyoruz. Her bir çocuğumuza sağlıklı beslenmesi için destek vermek istiyoruz. Yemeklerimiz sıcak bir şekilde ikram ediliyor.



“OKULLARIN BİRÇOK İHTİYACINI GİDERİYORUZ”

Beslenme Saati projesini önemsiyoruz. İnşallah sonunda güzelliklerle nihayete ereceğiz. Okulların ihtiyaçları çok, yapılması gerekenler çok. Okulları sık sık ziyaret ediyoruz. İhtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Okul Hizmet Masamız ihtiyaçlara çok hızlı müdahale ediyor. Birçok okula müzik sınıfları, kütüphaneler yaptık. Kırtasiye destekleri veriyoruz. Aynı zamanda okulların fiziki koşullarını iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz.



DEZAVANTAJLI OKULLARA PERSONEL DESTEĞİ

Dezavantajlı bölgelerdeki devlet okullarına yarım gün istihdam edeceğimiz personel desteği başlattık. Bu konuyla ilgili okullarımızla irtibat kuruyoruz. Çünkü aileler ciddi anlamda bu konuda ihtiyaç olduğunu dile getiriyorlar. Okullar personellerin yetişmediğini söylüyor. Biz de bu açığı kapatmak istiyoruz. Talep eden okullarımıza personel desteğimiz olacak. Rantın değil, halkın İzmit’i. Biz tüm kaynaklarımızı İzmit için kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz” dedi.



KAHVECİ, “İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “Gıda mühendislerimiz protein değerlerini hesaplayarak günlük menüleri belirliyorlar. Beslenme Saati projesini önemsiyoruz. Özellikle dezavantajlı mahallelerde ailelerin de talebi üzerine başlamak istedik. Şu anda 3 okulda bu hizmeti veriyoruz. Hedefimiz tüm dezavantajlı mahallelerde beslenme desteğini sağlamak. Çocukların aç bir şekilde derse girmemesi hedefimiz. Çocukların başarılı olabilmeleri için öncelikle sağlıklı beslenmeleri gerekiyor. Bu konuda biz destek olmak istiyoruz. Biz iş birliğine hazırız” ifadelerini kullandı.