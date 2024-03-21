Eğitim emekçileri tepkili: İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz

Özel sektörde görev yapan eğitim emekçilerinin seslerini duyurmak amacıyla kurulan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, öğretmenlerin yaşadığı sorunları gündeme getirmeye devam ediyor. Sendika, Kocaeli Bahçeşehir Koleji'nde çalışan öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı. Asgari ücret zammının ardından maaşlarına iyileştirme yapıldığını belirten öğretmenler, buna rağmen diğer okullara göre maaşlarının düşük olduğunu ifade etti. Okulda çalışan öğretmenlere sunulan çocuklarına ücretsiz eğitim hakkına da son verildiğini vurgulayan eğitim emekçileri, ek ders ödemelerini de alamadıklarını belirtti.

"DÜŞÜK MAAŞ ALIYORUZ"

Sendika tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle: "Kocaeli Bahçeşehir öğretmenleri, asgari ücret zam artışından sonra yapılan iyileştirmelerle Kocaeli’deki diğer özel okullara kıyasla daha düşük maaş almaktadır. Yapılan artış oranı ile öğretmenlerin maaşı 20 bin 500 TL civarındadır. Genel merkeze bağlı Bahçeşehir okullarından farklı olarak da öğretmenlerin çocuklarını tamamen ücretsiz okutma hakkı da verilmemiştir.

'SÖZLEŞME YENİLENMEDİ'

Öğretmenlerin çocukları için ödedikleri taksitler hala devam ederken, 2024-2025 dönemi için de 31 Mart sonuna kadar erken kayıt yenilemeleri istenmiştir. Kaydı yenilenmeyen öğretmen çocukları için fiyat artışı olacağı belirtilmiştir. Bu süreçte gelecek yıl için öğretmen sözleşmeleri de henüz yenilenmemiştir.

'EK DERS ÖDEMESİ YAPILMADI'

Bir başka husus ise sözleşmelerinde 20 saat üzeri ek ders yazmasına rağmen öğretmenlere ek ders ödemesi yapılmamaktadır. Ülkemiz şartlarında 20 bin 500 civarındaki bu maaş ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmemektedir. Kocaeli Bahçeşehir öğretmenlerinin adil ücret ve adil hak talepleri acilen karşılanmalıdır."