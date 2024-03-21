Büyükgöz’den Tatlıkuyu’da Pazar Turu

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmalarına hız verdi. Toplumun hemen hemen her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, saha çalışmaları kapsamında semt pazarlarını da ziyaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerini ziyaret eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, pazarcı esnaflarına hayırlı işler diledi.
YENİ DÖNEMDE YENİ PROJELERLE
Pazardan alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal eden Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, yerel seçimlerde Cumhur İttifakına destek istedi. Gebze’yi Türkiye Yüzyılına taşıyacak projelerle yeni döneme hazır olduklarını vurgulayan Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların sorularını cevaplandırdı, görüş ve önerilerini dinledi. Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, pazar esnaflarının ve vatandaşların mübarek Ramazan ayını tebrik etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.