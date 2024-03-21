Hürriyet Esendal Sokak’tan seslendi: 20 yıldır uğramadığınız sokaklarda çizmelerle şov yapmaya gerek yok!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak’taki yol yenileme çalışmalarını inceledi. Çalışmaların 2’nci gününde çizmelerle alana giderek kirli siyaset yapan AKP’li milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na seslenen Başkan Hürriyet, şu ifadeleri kullandı: 2 gün önce bu sokakta yenileme çalışmalarına başladık. Uzun yıllardır el sürülmeyen, ayak basılmayan birçok yeri bu 5 yıllık süreç içerisinde yeniledik ve yenilemeye de devam ediyoruz.



“HABER VERSEYDİ BİZ DE GELİRDİK”

Yeni nesil bir anlayışla devam ediyoruz. Esendal Sokak’ta işlek sokaklarımızdan bir tanesi. Kadıköy Mahallemizi önemsiyoruz. 2 gün önce kazmayı vurduğumuz çalışmalar 10 gün gibi kısa bir sürede tamamlayacağız. Şu anda hummalı bir çalışma var. Sayın milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu buralara kadar gelmiş. Keşke haber verseymiş biz de gelirdik. Kendisi buraya sarı çizmeleriyle gelmiş.



“BU SOKAKLARIN YÜZÜNE BAKMADILAR”

Ekibinde yok ama sadece kendisinde var. Biz kimseye sataşarak, engelleyerek siyaset yapmıyoruz. Ranta değil, halka hizmet ediyoruz. Yıllarca bu sokakları unuttular, bir taşını bile değiştirmediler. Yıllarca buraya ayak basmadılar. 20 yıldır bu kenti yönetiyorlar ve 20 yıldır oluk oluk para akıyor bu kente. Ekonomik kriz, pandemi yokken bu sokakların yüzüne bakmadılar.



“YENİLEDİĞİMİZ SOKAKLARI DA ZİYARET ETSİN”

Şimdi azıcık yağmur yağınca koşarak buraya gelmiş. Haber verseydi beraber gezerdik. Burada esnafımızı ziyaret ediyoruz. Kendileri bu değişimden dolayı mutlular. Hanımefendi yenilediğimiz sokakları da bir ziyaret etsin, esnafla bir konuşsun. Yıllarca yenilenmeyip bizim dönemimizde yenilendiğinde nasıl cıvıl cıvıl olduğunu, insanların ve esnafın nasıl mutlu olduğunu kendilerinden dinlerse çok sevinirim. Sayın vekilimize saygılarımızı iletiyoruz.



“KADIN VEKİL KADIN BAŞKANA DESTEK VERMEDİ”

Bu arada Radiye Hanıma bir sürprizim var. Bu sokakta çalışan iş makinalarını alabilmek için 5 yıldır mücadele ediyorum. 5 yıldır bu iş makinalarının alınmasına onay verilmesi için Kocaeli milletvekillerinin hepsinin kapısını çaldım. Hepsinden randevu istedim. Radiye Hanımı bizzat aradım. ‘Sizinle görüşmek istiyorum. Meclis üyelerinizin engellemelerine karşı siz milletvekili olarak bir şey yapmalısını’ dedim. Randevu dahi vermedi. Ankara’da meclisteyken odasına dahi kabul etmedi. Bir kadın olarak kendisinden destek istedim. Bir kadın vekil olarak bir kadın başkana destek vermedi. Ama herkese ve her şeye inat bu makinaları satın aldık.

“RANTA ÇALIŞANLARA İNAT HALKA ÇALIŞIYORUZ”

Bu iş makinaları şu anda siyah plaka. Rantın değil, halkın İzmit’i burası. Bu iş makinaları da halkın malı. Ranta çalışanlara inat biz halka çalışıyoruz. Bu makinaları hepsine inat aldım. Şimdi bu sokağa bu makinalar hizmet ediyor, bu makinalar yeniliyor. En azından bunlardan utansalardı. O çizmeleri giyerken, ‘Ya biz 20 yıldır buraya gelmedik, bir de üstüne bu makinaları almalarına engel olduk” demediniz. Şimdi bu makinaların yaptığı sokakta daha 2. gününde ayağında çizmelerle şov yapmaya gerek yok.



“GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ BİZ YAPIYORUZ”

Gerçekçi belediyeciliği biz yapıyoruz. Uzun yıllardır el sürülmeyen birçok yeri biz yeniledik. Üstelik şu ekonomik krizde yapıyoruz. Pandemiyle kaybettiğimiz zaman ile şurada 2 yıldır belediyecilik yapıyoruz. 2 yılda da bir sürü işi başardık. En paralı dönemlerde yapılmayan işleri biz bu kadar sıkıntılı dönemde meclis üyelerinin engellemelerine rağmen yaptık. İyi ki bu makinaları aldık. Birazcık utanmaları varsa onları buraya davet ediyorum. Bu makinaları görmelerini rica ediyorum. Bu makinaları alabilmek için 5 yıldır bana ne çektirdiklerini, bu millete ne çektirdiklerini, nasıl büyük paralar harcattıklarını, 55 milyona alabileceğimiz tüm hizmet araçlarını 350 milyona nasıl mal ettirdiklerini şuraya gelip millete anlatsınlar.

“BAŞIMIZI ÖNE EĞECEK HİÇBİR İŞİMİZ YOK”

Neden 55 milyona alabilecekken bana 350 milyon harcattılar bir anlatsınlar. Ondan sonra yüzleri varsa burada gelip gezsinler. Bizim alnımız açık. Kimseye verilemeyecek hesabımız yok. 5 yıldır halka çalışıyoruz. Cebimize değil, ranta değil, kişilere değil tamamen halka çalışıyoruz. Eksiğimiz, yanlışımız illaki olabilir. Ama 5 yıl boyunca boynumuz öne eğecek hiçbir işimiz yok. Çok şükür yıllardır el sürülmeyen birçok yeri yenilemeyi başardık. Devam da edeceğiz.



“YILLARDIR BU KENTİN ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZEMEDİNİZ”

Ben buradan Radiye hanıma selamlarımı iletiyorum. Sevgili vekilimizi burayı beraber gezmeye davet ediyorum. İzmit’in daha birçok sorunu var. Altyapı, ulaşım sorunları var. Gelin Büyükşehir ile birlikte gezelim. Yıllardır bu kenti siz yönetiyorsunuz ama altyapı sorunlarını bile çözmediniz. Bu kentin ana arterlerinde sorunları var. Gelin, beraber onları bir inceleyelim. Bu kentin köylerinin ihtiyaçları var. Çiftçinin ihtiyaçları var. Enflasyon aldı başını gidiyor. 200 lira 2 bin lirayı aştı. Önce hükümet olarak siz bu hayat pahalılığını çözün. Emeklinin hakkını verin. Ondan sonra buralara gelmeye yüzünüz olsun.



“BİZ KENDİMİZDEN EMİNİZ”

Biz şov yapmıyoruz. Biz insanları kandırmıyoruz. Biz gerçekçi belediyecilik yapıyoruz. Gerçekten 5 yıldır bu halka düzgün hizmet etmek için canımızı dişimize taktık. Bütün engellemelerine rağmen başardık. Bir tek Fikri Işık o dönem yardım etti. Ama Radiye Hanım bir kadın olarak bir kadın başkana ufacık bir destek bile vermedi. Şimdi gelin bu makinaları bir görün istiyorum. Bir daha geleceğiniz zaman lütfen arayın. Seve seve sizlere eşlik ederim. Şikâyeti olan esnaf varsa da seve seve dinler gereğini yaparız. Biz kendimizden eminiz. Çalışmalarımız kısa sürede bitecek ve halkımızın kullanımına açacağız.