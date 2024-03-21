Hürriyet'ten AKP'li Vekile: "Sarı çizmelerle şov yapmayın!"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak’taki yol yenileme çalışmalarını inceledi. Çalışmaların 2’nci gününde çizmelerle alana giderek kirli siyaset yapan AKP’li milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na seslenen Başkan Hürriyet, şu ifadeleri kullandı: 2 gün önce bu sokakta yenileme çalışmalarına başladık. Uzun yıllardır el sürülmeyen, ayak basılmayan birçok yeri bu 5 yıllık süreç içerisinde yeniledik ve yenilemeye de devam ediyoruz.
“HABER VERSEYDİ BİZ DE GELİRDİK”
Yeni nesil bir anlayışla devam ediyoruz. Esendal Sokak’ta işlek sokaklarımızdan bir tanesi. Kadıköy Mahallemizi önemsiyoruz. 2 gün önce kazmayı vurduğumuz çalışmalar 10 gün gibi kısa bir sürede tamamlayacağız. Şu anda hummalı bir çalışma var. Sayın milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu buralara kadar gelmiş. Keşke haber verseymiş biz de gelirdik. Kendisi buraya sarı çizmeleriyle gelmiş.
“BU SOKAKLARIN YÜZÜNE BAKMADILAR”
Ekibinde yok ama sadece kendisinde var. Biz kimseye sataşarak, engelleyerek siyaset yapmıyoruz. Ranta değil, halka hizmet ediyoruz. Yıllarca bu sokakları unuttular, bir taşını bile değiştirmediler. Yıllarca buraya ayak basmadılar. 20 yıldır bu kenti yönetiyorlar ve 20 yıldır oluk oluk para akıyor bu kente. Ekonomik kriz, pandemi yokken bu sokakların yüzüne bakmadılar.
“YENİLEDİĞİMİZ SOKAKLARI DA ZİYARET ETSİN”
Şimdi azıcık yağmur yağınca koşarak buraya gelmiş. Haber verseydi beraber gezerdik. Burada esnafımızı ziyaret ediyoruz. Kendileri bu değişimden dolayı mutlular. Hanımefendi yenilediğimiz sokakları da bir ziyaret etsin, esnafla bir konuşsun. Yıllarca yenilenmeyip bizim dönemimizde yenilendiğinde nasıl cıvıl cıvıl olduğunu, insanların ve esnafın nasıl mutlu olduğunu kendilerinden dinlerse çok sevinirim. Sayın vekilimize saygılarımızı iletiyoruz.
“KADIN VEKİL KADIN BAŞKANA DESTEK VERMEDİ”
Bu arada Radiye Hanıma bir sürprizim var. Bu sokakta çalışan iş makinalarını alabilmek için 5 yıldır mücadele ediyorum. 5 yıldır bu iş makinalarının alınmasına onay verilmesi için Kocaeli milletvekillerinin hepsinin kapısını çaldım. Hepsinden randevu istedim. Radiye Hanımı bizzat aradım. ‘Sizinle görüşmek istiyorum. Meclis üyelerinizin engellemelerine karşı siz milletvekili olarak bir şey yapmalısını’ dedim. Randevu dahi vermedi. Ankara’da meclisteyken odasına dahi kabul etmedi. Bir kadın olarak kendisinden destek istedim. Bir kadın vekil olarak bir kadın başkana destek vermedi. Ama herkese ve her şeye inat bu makinaları satın aldık.
“RANTA ÇALIŞANLARA İNAT HALKA ÇALIŞIYORUZ”
Bu iş makinaları şu anda siyah plaka. Rantın değil, halkın İzmit’i burası. Bu iş makinaları da halkın malı. Ranta çalışanlara inat biz halka çalışıyoruz. Bu makinaları hepsine inat aldım. Şimdi bu sokağa bu makinalar hizmet ediyor, bu makinalar yeniliyor. En azından bunlardan utansalardı. O çizmeleri giyerken, ‘Ya biz 20 yıldır buraya gelmedik, bir de üstüne bu makinaları almalarına engel olduk” demediniz. Şimdi bu makinaların yaptığı sokakta daha 2. gününde ayağında çizmelerle şov yapmaya gerek yok.
“GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ BİZ YAPIYORUZ”
Gerçekçi belediyeciliği biz yapıyoruz. Uzun yıllardır el sürülmeyen birçok yeri biz yeniledik. Üstelik şu ekonomik krizde yapıyoruz. Pandemiyle kaybettiğimiz zaman ile şurada 2 yıldır belediyecilik yapıyoruz. 2 yılda da bir sürü işi başardık. En paralı dönemlerde yapılmayan işleri biz bu kadar sıkıntılı dönemde meclis üyelerinin engellemelerine rağmen yaptık. İyi ki bu makinaları aldık. Birazcık utanmaları varsa onları buraya davet ediyorum. Bu makinaları görmelerini rica ediyorum. Bu makinaları alabilmek için 5 yıldır bana ne çektirdiklerini, bu millete ne çektirdiklerini, nasıl büyük paralar harcattıklarını, 55 milyona alabileceğimiz tüm hizmet araçlarını 350 milyona nasıl mal ettirdiklerini şuraya gelip millete anlatsınlar.
“BAŞIMIZI ÖNE EĞECEK HİÇBİR İŞİMİZ YOK”
Neden 55 milyona alabilecekken bana 350 milyon harcattılar bir anlatsınlar. Ondan sonra yüzleri varsa burada gelip gezsinler. Bizim alnımız açık. Kimseye verilemeyecek hesabımız yok. 5 yıldır halka çalışıyoruz. Cebimize değil, ranta değil, kişilere değil tamamen halka çalışıyoruz. Eksiğimiz, yanlışımız illaki olabilir. Ama 5 yıl boyunca boynumuz öne eğecek hiçbir işimiz yok. Çok şükür yıllardır el sürülmeyen birçok yeri yenilemeyi başardık. Devam da edeceğiz.
“YILLARDIR BU KENTİN ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZEMEDİNİZ”
Ben buradan Radiye hanıma selamlarımı iletiyorum. Sevgili vekilimizi burayı beraber gezmeye davet ediyorum. İzmit’in daha birçok sorunu var. Altyapı, ulaşım sorunları var. Gelin Büyükşehir ile birlikte gezelim. Yıllardır bu kenti siz yönetiyorsunuz ama altyapı sorunlarını bile çözmediniz. Bu kentin ana arterlerinde sorunları var. Gelin, beraber onları bir inceleyelim. Bu kentin köylerinin ihtiyaçları var. Çiftçinin ihtiyaçları var. Enflasyon aldı başını gidiyor. 200 lira 2 bin lirayı aştı. Önce hükümet olarak siz bu hayat pahalılığını çözün. Emeklinin hakkını verin. Ondan sonra buralara gelmeye yüzünüz olsun.
“BİZ KENDİMİZDEN EMİNİZ”
Biz şov yapmıyoruz. Biz insanları kandırmıyoruz. Biz gerçekçi belediyecilik yapıyoruz. Gerçekten 5 yıldır bu halka düzgün hizmet etmek için canımızı dişimize taktık. Bütün engellemelerine rağmen başardık. Bir tek Fikri Işık o dönem yardım etti. Ama Radiye Hanım bir kadın olarak bir kadın başkana ufacık bir destek bile vermedi. Şimdi gelin bu makinaları bir görün istiyorum. Bir daha geleceğiniz zaman lütfen arayın. Seve seve sizlere eşlik ederim. Şikâyeti olan esnaf varsa da seve seve dinler gereğini yaparız. Biz kendimizden eminiz. Çalışmalarımız kısa sürede bitecek ve halkımızın kullanımına açacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(19 )
Nizamiye - Tembel çıkmış iş makinesini gösteriyor hayatın yalan
Ali Nayır - Sayın başkanım, rte bırakın vekilleri bakanları bile seçimde oy derdine sokaklara döktü sıkıysa çıkmasınlar. Radiye vekil korkudan bırakın çizmeleri yalamalık yapacağım diye o sokağa çıplak ayak ile gider.
Doğru söylüyorsunuz güzel olan ve yapılan her işe muhalefet olmak bu iktidar partisinin bir huyu, kendileri yapamıyor daha doğrusu akıl edemiyorlar, başkaları yapınca kötü oluyor. Ne kadar kötü bir huyları var.
Bu seçimlerde yenilmenin ne olduğunu anlayacaklar, hizmet yapmayana oy yok.
Büyükşehirde Atasoy başkan, İzmit'te Fatma Başkan ile devam ediyoruz.
Angut - Sayın Baskanimiz FATMA KAPLAN devam, basarilar diliyorum .Selamlar saygılar NEDERLAND
Xxl - Asıl sovcu sensin seçime saatler kala bir tane sokakta söküm yaptın son 1 yıldır kaç tane sokak yenilemesi yaptın onu söyle.
Emre - Oranın bi muhtarı var yan gelip yatan kırtasiyesi var kaç kez dedik adam dükkanından çıkmıyor 5 yıldır iyi yattı
Serdarlı - 5 Yılda bi çarşıyı zorlan yaptınız o da büyük şehirin destegiyle ne anlatıyorsun onun için sadece oradan oy alıyor serdarada gelsin bakalım yüzüne kimse bakıyormu daha önce ikdara kızıyordunuz kahve dagıtıyor diye şimdi siz neler veriyorsunuz poşetler içinde sizin zihniyetiniz bozuk
4141 - yenimahalle radar cad.şiir sokak yaparsanız seviniriz başkanım
Kemal - bu köpek sorununu çözmediniz, kimseye oy yok
Ma - 6 yıldır bu sokak da oturuyorum 50 kere kasis yapılsın die yazdım 100 kere sivrisinek sorunu çözülsün die yazdım. şimdi reklam yapmanın bi anlamı yok.
Zeynep - Yahyakaptan cepte garanti tabi tek bir kaldırım ya da sokakta çalışma olmadı. Emekli evini kapattınız, orada günde 2-3 saat geçirip bedava çay içen yeni arkadaş edinen annem şimdi 7 lira verip kafede çay içiyor. Seçime kadar 3 lira dediniz. Nisanda yaparsınız 10 lira seçimi alınca.
Ab. - Başarılar sn başkanımız , her gün halk lokantalarından dua alıyorsunuz , bu kadar prese rağmen hizmet yapıyorsunuz. Size be ekibimize kolay gelsin.
Xxl - Zararına satış senden benden alıyor kendi parası mı
Engin - Kocaelisporun maçını izlemeyip aynı gün, kendi memleketine giden vekilimiz izmiti hatırlamış
Körfez Köseköy - Evet aynen öyle,hala bu algici reklamcı sözde başkanı Kocaelisporlu falan zannediyorlar ya,görün işte bunların iğrenç zihniyetini.izmiti perişan etti,belediyeyi hacize batırdı.bir tane hizmet yok,ucuz çay vermekle, hizmet yaptık zannediyor.kendi partisi bile bıktı bu hanımefendiden.
Emekli - Buyur gel İzmit in en eski Mah.Akcakoca Mah .Sokaklar hayvan pisliğinden çöp çukurdan geçilmiyor
Ceditli - hep mağdur hep mağdur böyle mi belediye başkanı olacak
Sallada Salla - ekremin arkadaşı olmak böyle bir şey at atabildiğin kadar
Gültepe - Bi sokak söylermisin sıfırdan yaptığınız veya sizin dediğiniz gibi yenilediğiniz sadece algı ve laf yapıyorsunuz yaptığınız bi iş hiç yok
Xxl - Koca izmit izmit çarşıdan mı meshul ya da herkes orada mı ikamet ediyor. ne yani fethiye caddesi yenilenmiş banane ben kendi mahalleme bakarım.
Burak Açıkalın - yuh artık ya İzmit Çarşıya hiç mi inmiyorsun kardeşim?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.