İzmit’in Kurtuluşu’nda Türk Yıldızları sürprizi!

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Haziran İzmit’in Kurtuluşu’nu büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Birbirinden renkli etkinliklerle kentte kurtuluş coşkusunu yaşatacak olan İzmit Belediyesinin asıl sürprizi ise Türk Yıldızları olacak. Türk Yıldızları, muhteşem ve senkronize uçuşlarını 28 Haziran’da İzmitliler için yapacak. Kutlama programları ile ilgili detaylar önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacak.