İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Haziran İzmit’in Kurtuluşu’nu büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Birbirinden renkli etkinliklerle kentte kurtuluş coşkusunu yaşatacak olan İzmit Belediyesinin asıl sürprizi ise Türk Yıldızları olacak. Türk Yıldızları, muhteşem ve senkronize uçuşlarını 28 Haziran’da İzmitliler için yapacak. Kutlama programları ile ilgili detaylar önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacak.
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İzmit’in Kurtuluşu’nda Türk Yıldızları sürprizi!
İzmit Belediyesinin 28 Haziran İzmit’in Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, İzmit semalarını süsleyecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.