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Broşür kavgası can aldı... Kardeşler tek mermiyle vuruldu

Antalya'da, CHP broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, 2 kardeşe isabet etti. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Haktan Faik Çoban (21) yaşamını yitirdi, Burak Devran Çoban (27) ise yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
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Broşür kavgası can aldı... Kardeşler tek mermiyle vuruldu mask

Antalya'da gerçekleşen olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP’nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı.

İş yeri sahibi Sinan E., broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı. Dükkandaki Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

KARDEŞLER AYNI MERMİYLE KARNINDAN VURULDU

Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban’ın karnından girip çıkan mermi, Burak Devran Çoban’ın karnına isabet etti.Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis ekibi, iş yeri sahibi Sinan E.'yi suç aleti tabancayla gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban’ı sedyeye alırken, diğer yaralı Burak Devran Çoban ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Haktan Faik Çoban hastanede hayatını kaybetti.
# sağlık, seçim, chp, ateş

21 Mar 2024 - 18:47 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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