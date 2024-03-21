Kocaeli'de 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! 22 Mart Cuma elektrik kesintileri...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 22 Mart Cuma günü 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Darıca, Kandıra, Gölcük, İzmit, Kartepe, Derince, Körfez ilçelerinde saatlerce sürecek kesintiler yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler ve saatleri:
|KANDIRA
|BALABAN, HEDIYELI, HEDİYELİ, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ
|ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ERIKLI MERKEZ MEVKII, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER
|22.03. 2024
|09:00
|15:30
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1035 SK., 1036 SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1127., 1129., 1140., DÜZBAGLAR, HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KONCA YOLU
|22.03.2024
|09:30
|17:30
|KÖRFEZ
|YAVUZ
|BADEM SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR CD., CANDAN SK., DERMAN SK., ERCAN SK., ERDEMİR SK., ERDEMİRCİ SK., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., GÖNÜL, GÖNÜL CD., MERCANLI, MERCANLI SK., SARUHAN SK., SEDA CD., ŞEHİT CEMAL SK., VADİ SK., VAKIF SK., YAŞAM SK.
|22.03.2024
|09:00
|16:00
|DERİNCE
|ÇINARLI, FATIH SULTAN
|TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK.
|22.03.2024
|14:00
|17:00
|KARTEPE
|BALABAN, KESTANELİK, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE
|11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELI, DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., KABAKOZ SK., KADEM SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KORUCU SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK SK., VAROL SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK
|22.03.2024
|09:00
|17:00
|DERİNCE
|SIRRIPAŞA
|ABDİOĞLU SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., İSFENDİYAR SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SELÇUK SK., UZUNOĞLU SK., YEL SK.
|22.03.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|ACISU, FATİH
|ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., DİCLE CD., ESKİ OKUL SK., HAMİT SK., MEZARLIK SK., NATO CD., SAZLI SK., STAD SK., ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK., YILDIZELİ SK.
|22.03.2024
|09:00
|17:00
|İZMİT
|ÇAĞIRGAN, SÜVERLER
|ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|22.03.2024
|09:00
|17:00
|GÖLCÜK
|SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR
|DEMOKRATLAR, MURGUL SK., NUSRET, ZAFER, ZAFER CD.
|22.03.2024
|09:00
|16:00
|DARICA
|BAYRAMOĞLU
|AKBUĞ SK., YILDIRIM BEYAZIT CD.
|22.03.2024
|11:00
|14:00
|KANDIRA
|AKBAL, AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, AYDINLIK, BABAKÖY, BABALI, BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BALLAR, BOLU, CEBECI, CEBECİ, ÇALKÖY, ÇAMKONAK, ÇARSI, ÇARŞI, DURAÇALİ, DURAKLI, HACIMAZLI, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ORHAN, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, PINARLI, SAFALI
|1. SK., 19018, 2. SK., 21. SK., 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 24. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 35. SK., 4. SK., 4514, 5. SK., 571., 587, 6. SK., 708 SK., ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., ACILIK, ACILIK SK., AÇELYA SK., ADA CD., AĞAR SK., AHENK SK., AHMET DOĞRU CD., AHMET ER CD., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AK HASAN, AK HASAN CD., AKARSU SK., AKASYA CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÜZÜM SK., ALAY CD., ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ALİ RIZA EFENDİ CD., ALTIN SK., ARA SK., ARALIK, ARALIK SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ASAGI PINAR, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., ATA SK., ATEŞ SK., ATIL SK., AYBAS, AYBAŞ SK., AYDIN SK., AYDOGDU, AYIŞIĞI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYKUT SK., AZRA SK., BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BABALI ATATÜRK, BABALI DOGA, BABALI KARANFIL, BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI TAFLAN, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BAHÇE SK., BAHÇIVAN SK., BAKACAK SK., BAL, BAL SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BALKAN SK., BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BATTAL GAZİ SK., BAYIR, BAYRAM SK., BELDE SK., BERBEROĞLU SK., BESTE, BESTEKAR AMIR ATES, BİRİNCİ SK., BOLLU YOLU, BONCUK SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURÇ SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., BÜYÜK BALCI CD., CAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CESUR SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR SK., ÇALCA SK., ÇALIK SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇELİK SK., ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇİĞDEM SK., ÇÖRTÜK, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAMLA, DAMLA SK., DAMLAR YANI SK., DARACIK SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DERE SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DOĞA SK., DOĞA VİLLALARI SİTESİ YOLU SK, DOĞAN SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DUMLUPINAR SK., DURAKLI MERKEZ MEVKII, DUTLAR SK., EFLATUN, EFLATUN SK., EMRE, EMSAL SK., ERGÜL SK., ERIM, ERİM SK., ERİŞİM SK., EROGLU, EROĞLU SK., ERSOY, ERSOY SK., ESEN, ESEN SK., ESKI MEZBAHA, ESKİ ÇEŞME, ESKİ MEZBAHA CD., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FENER CD., FERAH SK., FETHI ASKIN, FETHİ AŞKIN CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRAT SK., FIRIN SK., FİDAN SK., FİKİR SK., FURKAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GAZEL, GAZİLER CD., GEZİCİ SK., GÖRKEM SK., GÖZTEPE, GÖZTEPE SK., GURBETÇILER, GURBETÇİLER CD., GÜLDALI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜMÜŞ SK., GÜNES 90, GÜNEŞ 90 SK., GÜVENLER CD., HACI MUSTAFA UYGUR CD., HACI ŞÜKRÜ CD., HACI ŞÜKRÜ SK., HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKAN SK., HAKIM, HALİL İBRAHİM ERDEN SK., HAMZA, HAMZA SK., HAN SK., HARMAN PINAR SK., HATİP PINARI SK., HAVADAR SK., HAYAT SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİDAYET SK., HOCAOGLU, HOCAOĞLU SK., HUNLAR CD., ILAYDA, ILAYDA SK., ILICA CD., IREM, ISMAIL AKIN, ITIR SK., IZMIT, İNCE SK., İREM SK., İSMAİL AKIN SK., İSMAİL ŞENOĞLU CD., KADER SK., KADI DEĞİRMENİ SK., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANALBOYU SK., KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KAPTAN SK., KARA KIZILCIK SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKOL, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KARSI, KARŞI SK., KATIP, KATİP SK., KAVAKDİBİ CD., KAYMAK SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANSU, KEFKEN CD., KEFKEN ÇAGDAS, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DERE SK., KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN MUTLU, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KELES, KELES SK., KELEŞ SK., KENT SK., KERPE CAMI, KERPE KISLA, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KISA SK., KISLA, KISLA CD., KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIZAK CD., KIZILAY CD., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KIZILTEPE SK., KİBAR SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KONAKTEPE, KONAKTEPE SK., KOVANLIK SK., KOVU YERİ SK., KOZA SK., KOZALAK SK., KUM SK., KUM ZAMBAGI, KURTPINAR SK., KURTULUŞ SK., KURTYERI ENGIN, KURTYERI KANDIRA, KURTYERI SEKER SK., KUZEY SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., LALE SK., LEYLAK, LEYLAK SK., LIDER, MACARLAR, MACARLAR SK., MEDRESE SK., MEHMET TANER CD., MEHMETÇİK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MENEKSE, MENEKŞE SK., MERAL SK., MERMER SK., MERVE SK., MESUT SK., MEŞE SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, MURAT, MUSTAFA EREN SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MUTLU SK., MÜZEYYEN, NAİL EYİDOĞAN SK., NAR SK., NEBIOGLU, NEBİOĞLU SK., NERGİS SK., NEVREZBEY SK., NIHAT ERIM, NIYAZI YELKENCIOGLU, NİHAT ERİM CD., NİYAZİ YELKENCİOĞLU CD., OBRUK SK., OBRUK. SK., OKAN SK., ORMAN CD., ORMAN SK., ORTA SK., ORUÇ SK., OSMAN GAZI SK., OSMAN GAZİ SK., ÖZDEMİR SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZKAN SK., PALMİYE SK., PEMBE KAYALIK SK., PEŞREV SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, POYRAZ, POYRAZ SK., RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, RESAT GÜNES, REŞAT GÜNEŞ CD., REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SADE SK., SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİR SK., SAHİL SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKARYA CD., SAKARYA SK., SAKLI SK., SANAT SK., SANAYİ CD., SANCAK SK., SANCAKTAR SK., SANTRAL SK., SARAÇOGLU MEVKII, SARIGÖL, SARIGÖL SK., SARISU, SARISU CD., SEFER, SEHIT OGUZ KIR, SEHIT SEYIT AHMET, SEHITLER, SELVILI, SELVİ SK., SELVİLİ SK., SEN, SEN SK., SENOL, SEVGI, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SEYREK, SEYREK CD., SEZENLER, SEZENLER CD., SIHHİYE İBRAHİM SK., SINIR SK., SIRÇA SK., SIRINEVLER, SİNEM SK., SİTELER SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜT PINAR SK., SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÖĞÜTLÜ SK., SUCU SK., ŞEFİK CAMİ SK., ŞEHİT İDRİS SK., ŞEHİT MEHMET UZCAN SK., ŞEHİT SEYİT AHMET SK., ŞEHİT YAHYA PINAR SK., ŞEHİTLER SK., ŞEKER SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNEVLER SK., TABAKHANE CD., TAFLAN, TAFLAN SK., TANDOĞAN CD., TASLI, TASLIAÇMA MEVKII, TASLIK, TAŞLI SK., TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞLIK SK., TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TERMİNAL SK., TEVFİK KANDIRA CD., TUNÇ SK., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., TURUNCU, TURUNCU SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., TÜRK OCAĞI CD., TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, ULUCA SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, USTA, UYGUR, UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AĞAÇ SK., ÜNAL SK., ÜST SK., VATAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAKAMOZ, YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YAVUZ SELİM SK., YENİ CAMİ SK., YENİ KUYULAR CD., YEŞİL PINAR SK., YEŞİL SK., YILDIZ, YILMAZ, YILMAZ SK., YİĞİT SK., YOSUN SK., YUKARI KURTYERİ SK., YUKARI PINAR, YUKARI PINAR SK., YUNUS, YUNUS SK., YURTSEVEN SK., ZAFER SK, ZAFER SK.
|22.03.2024
|09:00
|11:00
|KANDIRA
|AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇİLİ, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERIZLI, FERİZLİ, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA
|ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜL SK., GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, IHLAMUR, İSTİKLAL CD., KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYU, KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK., TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER
|22.03.2024
|09:00
|11:00
|DARICA
|KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PİRİ REİS
|ADALET, AİLE SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA SK., BAYRAK, BEGÜM, BEGÜM SK., CANSU SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., GENCE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., KALENDER SK., KILIM, KİLİM SK., MUKABELE SK., MUKADDES SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., ŞİMAL SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TAÇ SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK.
|22.03.2024
|09:00
|17:00
|DARICA
|KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN
|ABIDE, AŞIK VEYSEL CD., BATTALGAZİ CD., BELGİN SK., BEREKETLİ SK., BEYLİK SK., DELİL SK., DORUKAN SK., KURBAN SK., MALAZGİRT SK., ORHUN SK., SEYREK SK., SÜVARI, SÜVARİ SK.
|22.03.2024
|09:00
|17:00
|DARICA
|BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, OSMANGAZİ
|AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ATMACA, ATMACA SK., BEYLIK, BOSNA SK., CANSEVER, CANSEVER SK., DADAŞ SK., DAMAR, DAMAR SK., DEVA, DEVA SK., ENDÜLÜS SK., EROL SK., EYLEM, EYLEM SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜRAY, GÜRAY SK., HACI SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HAYAT, HAZAN SK., INÖNÜ, İNÖNÜ CD., LEVENT, LEVENT SK., MİRAÇ SK., MUHARREM, MUHARREM SK., MURTAZA SK., NİYET SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SITKI SK., TURAN, TURAN SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜSTÜN SK., VEFA SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK
|22.03.2024
|09:00
|17:00
|DARICA
|KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|AKAİD SK., AKBAŞ SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞİYAN SK., BASAK, BİLGEN SK., ÇAPA, ÇAPA SK., ENSAR SK., GÜLŞAH SK., MEŞALE SK., NIL, NİL SK., ÖĞE SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., SEVGİ SK., SIFA, SIFA SK., ŞİFA SK., USLU SK.
|22.03.2024
|09:00
|17:00
|DARICA
|ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN
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