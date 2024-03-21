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Minibüsten inen kadına TIR çarptı

Gebze ilçesinde minibüsten inerken tırın çarptığı bir kadın yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Minibüsten inen kadına TIR çarptı mask
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Kaza, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Güney Yan Bağlantı Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüsten inen 55 yaşındaki Şaziye P'ye, Halil E. idaresindeki 41 AKK 211 plakalı tır çarptı. Kazada kadın yaralanırken çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili tır sürücüsü Halil E. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
# sağlık, kaza, acil

21 Mar 2024 - 20:02 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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