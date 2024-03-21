- Siyaset

Çetinkaya: 24 saat ulaşılır olacağım

Seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya gelen Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, belediye başkanı seçildiğinde 24 saat ulaşılabilir ve telefonunun herkese açık olacağını söyledi.  

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Çetinkaya: 24 saat ulaşılır olacağım mask
Çetinkaya: 24 saat ulaşılır olacağım
Çetinkaya: 24 saat ulaşılır olacağım
Haber albümü için resme tıklayın

ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Karamürsel’de Özbay Oto Dizayn’ı ve ardından Gülbaşlar Petrol’ü ziyaret eden Çetinkaya, işyeri sahipleri ve çalışanlarla görüşerek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

“TELEFONUM HERKESE AÇIK OLACAK”

Karamürsel’de herkese kapısının açık olduğunu belirten Mesut Çetinkaya, “Belediye Başkanı seçildiğimde bana 24 saat ulaşabileceksiniz, telefonum hepinize açık olacak” dedi. İşyeri sahipleri ve çalışanlar, ziyaretleri için Mesut Çetinkaya ve ekibine teşekkür ederek, seçim çalışmalarında başarı diledi.
# seçim, AKP, ziyaret, cumhur ittifakı, karamürsel

21 Mar 2024 - 20:06 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.546.402 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL