Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı

10) Hamdi Ulukaya (2.3 milyar dolar)
9) Ali Erdemoğlu (2.3 milyar dolar)
8) Ferit Şahenk (2.5 milyar dolar)
7) İbrahim Erdemoğlu (2.7 milyar dolar)
6) Erman Ilıcak (2.7 milyar dolar)
5) Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)
4) Semahat Sevim Arsel (3.2 milyar dolar)
3) İpek Kıraç (3.3 milyar dolar)
2) Şaban Cemil Kazancı (3.3 milyar dolar)
1) Murat Ülker (5.1 milyar dolar)
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.