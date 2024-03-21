- Yaşam

Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı

Türkiye'nin en zenginleri 2023 yılının Forbes 500 listesinde. 5.3 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin insanı unvanını ele geçiren İbrahim Erdemoğlu, bu yıl servetinin önemli bir bölümünün erimesine engel olamadı. 5.3 milyar dolarlık serveti 2.7 milyar dolara gerileyen Erdemoğlu, zirveden sert şekilde düşerek 2024 yılında Türkiye'nin en zengin 7. insanı olabildi. İşte liste:

Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı mask

10) Hamdi Ulukaya (2.3 milyar dolar)

9) Ali Erdemoğlu (2.3 milyar dolar)

8) Ferit Şahenk (2.5 milyar dolar)

7) İbrahim Erdemoğlu (2.7 milyar dolar)

6) Erman Ilıcak (2.7 milyar dolar)

5) Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)

4) Semahat Sevim Arsel (3.2 milyar dolar)

3) İpek Kıraç (3.3 milyar dolar)

2) Şaban Cemil Kazancı (3.3 milyar dolar)

1) Murat Ülker (5.1 milyar dolar)

Kaynak: yeniçağ
# milyar

21 Mar 2024 - 20:32 - Yaşam

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