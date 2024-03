Vincenzo Montella:Yatağa hayallerle gidiyorum

Yarınki hazırlık maçında Macaristan'a konuk olacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başında bulunan teknik direktör Vincenzo Montella, önlerindeki Macaristan maçının ciddi bir deneyim olacağını belirtti.

Puskas Arena'da gerçekleşen basın toplantısına milli oyuncu Zeki Çelik ile birlikte katılan Montella, Macaristan'ın zorlu bir mücadele sunacağını ifade etti:

Macaristan Teknik Direktörü Rossi'yi tanıyorum, birkaç sene önce tatilde tanışma fırsatımız olmuştu. Arkadaşım olduğunu söyleyebilirim, görüşmeye de devam ediyoruz. Macaristan bizim için iyi bir test, rekabet gücü yüksek bir takım. Son 20 maçta sadece 3 mağlubiyet aldılar. Yarın gelişimimiz için çok önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Geldiğimizden bu yana şehri biraz turladık, şehir ve stat çok güzel. Rekabeti yüksek bir maç ile test geçireceğimiz için buraya pozitif enerjiyle geldik. Macar takımı taktiksel anlamda çok gelişmiş bir takım, uzun zamandır aynı hocayla çalışıyorlar. Maç esnasında farklı taktiklere geçiyorlar. Geride 3'lü oynayan bir takım, hem defansif hem de ofansif anlamda böyle bir rakibe karşı test bizim için önemli.

SEMİH KILIÇSOY VE AHMETCAN KAPLAN KONUSU

İtalyan çalıştırıcı, A Milli Futbol Takımı'nın potansiyel kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın Ümit Milli Takım'a aktarılmasıyla ilgili olarak, "Değişikliklerle alakalı şunu söyleyebilirim, fazladan değişiklik yapmadım. Geçen seferki kadroya göre fazladan futbolcu çağırdık, yakından takip edebilmek için. Onları Ümit Milli Takım'a gönderme kararı onlar adına olumlu karşılanması gerek. Çünkü orada daha fazla oynamalarını istedim. Burada az oynayacaklarına orada daha fazla oynasınlar diye böyle bir tercihte bulundum." ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜÇ GÜNDE ANLAŞILMAZ"

Montella, milli oyuncuların kondisyon seviyeleri hakkında yöneltilen soruya ise, "Milli takımdaki iki-üç gün oyuncuların fiziksel durumunu anlamak için yeterli olmayabilir ama kulüplerinde oynadıkları tüm maçları seyrediyoruz. Kulüplerinden verileri de alıyoruz. En iyi şekilde kararı vermek için takipteyiz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz." diyerek yanıt verdi.



"HER AKŞAM YATAKTA HAYALLERE GİDİYORUM"

​​​​​​​İtalyan teknik adam, "Her gün uyandığınızda Avrupa Şampiyonası'na kaç gün kaldığına bakıyor musunuz?" sorusuna, "Her akşam yatağa gittiğimde hayallerle gidiyorum, her sabah da hayallerle kalkıyorum ama uyandığımda rüyalarımı hatırlamıyorum bu nedenle bu hissiyatı tekrar tekrar yaşıyorum." yanıtını verdi.

Vincenzo Montella, hazırlık maçı oynayacakları rakipleri özellikle güçlü ekipler arasından seçtiklerini vurgulayarak, "İtalya son şampiyon. Polonya da muhtemelen katılacak olan rakiplerden biri, Macaristan şampiyonada, Avusturya da çok önemli bir takım. Tüm bu maçlar hazırlık maçı gibi gözükse de rekabeti çok yüksek maçlar, bizi de geliştirecek maçlar. Hazirandan bu yana çok az maç oynadık. Takımı geliştirmek amaçlı ve neler yapabileceğimizi daha iyi anlamam için bu tarz zorluk seviyesi yüksek maçları seçtiğimi söyleyebilirim. Zorluk derecesi yüksek maçları tercih ettim, belki sonuç olarak bir yere varamayız ama zor maçlarda kendinizi geliştirdiğinizde ondan sonra istediğiniz her şeyi daha iyi uygulayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"ENES ÜNAL ÇOK ÖNEMLİ"

A Milli Takım Teknik Direktörü, sakatlıktan dönen Enes Ünal'ın durumu hakkında ise şunları söyledi:

"Milli takımda çok kısa süre beraberiz ama geçmişte çok iyi işler yapan bir futbolcumuz. Çok istekli ve arzulu. Tekrar eskisi gibi olmaya çalışan ve takım için önemli parça olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Belki sakatlıkla alakalı ufak şanssızlıklar yaşamış olabilir ama onu da burada deneyebilmek, görmek, hissetmek benim için en büyük hedefti. Enes çok fazla önem verdiğimiz futbolculardan bir tanesi."

Kaynak: sözcü