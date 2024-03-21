Yeşilçam'ın efsane ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'gamzeli güzeli' olarak tanınan ve uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Öztan, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Geçtiğimiz aylarda Bahar Öztan, "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" demişti.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun, Hatay'da doğdu.

Sanat hayatına reklamlarla adım attı. 'Gamzeli Güzel' olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi. Özellikle Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlar, onun tanınırlığını artırdı.