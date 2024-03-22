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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Kadir Özkaya'nın seçilmesine dair karar, Resmi Gazetede yayımlandı.

Demirören Haber Ajansı
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de mask

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre, dün yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Kadir Özkaya'nın seçildiği belirtildi.Özkaya, başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlamıştı.
# türkiye

22 Mar 2024 - 01:09 - Yaşam

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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