31 Mart’ta yapılacak seçimler için adaylar seçim beyannamelerini açıklamaya devam ediyor. Son olarak Başiskele Belediye eski Başkanı ve Bağımsız Başiskele Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayaz 23 Mart Cumartesi günü (yarın) saat 20.30’da Royal Plus/Kullar’da seçim beyannamesini açıklayacak.
22 Mar 2024 - 08:57- Siyaset Güncelleme:
Hüseyin Ayaz projelerini açıklayacak
Başiskele Belediye eski Başkanı ve bağımsız Başiskele Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayaz seçim beyannamesini açıklayacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmit Li - En büyük yapacağı iş Sepetli Pınar ı sanayi imarına açtığı gibi tüm Başiskele yi sanayi imarına açması olacaktır.Meclis üyesi olmayan bir başkan ya yemeye veya satmaya taliptir.Ayaz a güveneler ayazda kalacaklar 31 mart gecesi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.