Hüseyin Ayaz projelerini açıklayacak

İzmit Li - En büyük yapacağı iş Sepetli Pınar ı sanayi imarına açtığı gibi tüm Başiskele yi sanayi imarına açması olacaktır.Meclis üyesi olmayan bir başkan ya yemeye veya satmaya taliptir.Ayaz a güveneler ayazda kalacaklar 31 mart gecesi