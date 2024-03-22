22 Mar 2024 - 08:57- Siyaset G:

Hüseyin Ayaz projelerini açıklayacak

Başiskele Belediye eski Başkanı ve bağımsız Başiskele Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayaz seçim beyannamesini açıklayacak

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Hüseyin Ayaz projelerini açıklayacak mask
Hüseyin Ayaz projelerini açıklayacak
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31 Mart’ta yapılacak seçimler için adaylar  seçim beyannamelerini açıklamaya devam ediyor. Son olarak  Başiskele Belediye eski Başkanı ve Bağımsız Başiskele Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayaz 23 Mart Cumartesi günü (yarın) saat 20.30’da Royal Plus/Kullar’da seçim beyannamesini açıklayacak.

Hüseyin Ayaz projelerini açıklayacak
# seçim, Başiskele, Hüseyin Ayaz

22 Mar 2024 - 08:57 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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İzmit Li - En büyük yapacağı iş Sepetli Pınar ı sanayi imarına açtığı gibi tüm Başiskele yi sanayi imarına açması olacaktır.Meclis üyesi olmayan bir başkan ya yemeye veya satmaya taliptir.Ayaz a güveneler ayazda kalacaklar 31 mart gecesi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mart 09:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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