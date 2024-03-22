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Türkiye İttifakı Aydal'ı destekleyecek

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal, 20 partiden oluşan Türkiye İttifakı'nın seçimlerde kendisini destekleyeceğini açıkladı

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Türkiye İttifakı Aydal'ı destekleyecek
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Yapılan açıklamada, " TÜRKİYE İTTİFAKI adı altında birleşen 20 Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal’ı desteklemek için karar aldıklarını açıklamışlardır. Konuyla ilgili Basın toplantısı Yarın akşam(22.03. 2024) tarihinde iftar sonrası EL GARDEN otelinde olacaktır.

Törene konuşmacı olarak Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı ve TÜRKİYE İTTİFAKI kurucu Başkanı Sayın Bedri Yalçın, Sayın Ahmet Özal’ın Baş danışmanı Sayın Musa Çelik, Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Sayın Yılmaz Gülümser, Afyon eski Milletvekili Sayın Müjdat Kaya Yerli, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Hasan Güral ve Partimizin Konya Milletvekili Sayın Ali Yüksel konuşmacı olarak katılacaktır."

Türkiye İttifakı Aydal'ı destekleyecek
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22 Mar 2024 - 09:25 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

Akp,faiz,yalanlar - CHP adayı tüm Millet ittifakına tabanda birleşelim diyor,biz Millet ittifakı olarak CHP yi destekliyoruz,inşallah akp ittifakından oy alırsınız,Ülkemizin ve milletimizin geleceği için akp iktidarının gitmesi gerekiyor.Faiz diye diye muhalefete saldıran,oy toplayan akp faizi %50 ye çıkardı.

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Eroldemirbek - yahu umudunu kırmak istemem ama bunların hepsinin oyunu toplasan % 1 , + %5 te YRP nin oyu TOPLAM % 6 , hadi biraz yanılmış olayım, sinerji ile % 8 olsun kazanmaya yetmez ki.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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