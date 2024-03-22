Türkiye İttifakı Aydal'ı destekleyecek

Yapılan açıklamada, " TÜRKİYE İTTİFAKI adı altında birleşen 20 Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal’ı desteklemek için karar aldıklarını açıklamışlardır. Konuyla ilgili Basın toplantısı Yarın akşam(22.03. 2024) tarihinde iftar sonrası EL GARDEN otelinde olacaktır.

Törene konuşmacı olarak Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı ve TÜRKİYE İTTİFAKI kurucu Başkanı Sayın Bedri Yalçın, Sayın Ahmet Özal’ın Baş danışmanı Sayın Musa Çelik, Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Sayın Yılmaz Gülümser, Afyon eski Milletvekili Sayın Müjdat Kaya Yerli, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Hasan Güral ve Partimizin Konya Milletvekili Sayın Ali Yüksel konuşmacı olarak katılacaktır."