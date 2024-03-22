Gram altında zirve!

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyat haftanın son işlem günü de zirve tazeledi.
Gram altın fiyatı saat 09.17 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 489 lira seviyesinde zirve tazeledi.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 69 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 740 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı 2175 civarında işlem görüyor.
Öte yandna JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor.
Citigroup ise önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.