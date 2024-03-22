Özel Bilgili Kültür Okulları düzenledikleri ' Ramazan Bağış Kampanyası'nda topladıkları bağışlar ile oluşturdukları erzak kolilerini öğrenciler ile birlikte ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dolaşarak teslim ettiler. Paylaşmanın anlam ve öneminin en iyi anlaşıldığı bu ayda Özel Bilgili Kültür Okulları yine çok özel bir organizasyona imza attı.
22 Mar 2024 - 09:34- Gündem Güncelleme:
Özel Bilgili Kültür Okulları'nden Ramazan'a özel organizasyon!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.