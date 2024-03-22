22 Mar 2024 - 09:34- Gündem G:

Özel Bilgili Kültür Okulları'nden Ramazan'a özel organizasyon!

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Özel Bilgili Kültür Okulları'nden Ramazan'a özel organizasyon! mask
Özel Bilgili Kültür Okulları'nden Ramazan'a özel organizasyon!
Özel Bilgili Kültür Okulları'nden Ramazan'a özel organizasyon!
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Özel Bilgili Kültür Okulları düzenledikleri ' Ramazan Bağış Kampanyası'nda topladıkları bağışlar ile oluşturdukları erzak kolilerini öğrenciler ile birlikte ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dolaşarak teslim ettiler. Paylaşmanın anlam ve öneminin en iyi anlaşıldığı bu ayda Özel Bilgili Kültür Okulları yine çok özel bir organizasyona imza attı.

Özel Bilgili Kültür Okulları'nden Ramazan'a özel organizasyon!
Özel Bilgili Kültür Okulları'nden Ramazan'a özel organizasyon!
Özel Bilgili Kültür Okulları'nden Ramazan'a özel organizasyon!
Özel Bilgili Kültür Okulları'nden Ramazan'a özel organizasyon!
# Ramazan

22 Mar 2024 - 09:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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