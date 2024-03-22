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İYİ Parti'nin İzmit adayı Kamil Şirin'den Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'ne ziyaret

İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, beraberinde İl ve İlçe Yöneticileri, Meclis Üyesi Adayları ve Kadın Politikaları temsilcileri ile birlikte Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirdiği ziyarette önemli açıklamalarda bulundu.

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İYİ Parti'nin İzmit adayı Kamil Şirin'den Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'ne ziyaret mask
İYİ Parti'nin İzmit adayı Kamil Şirin'den Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'ne ziyaret
İYİ Parti'nin İzmit adayı Kamil Şirin'den Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'ne ziyaret
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"Bugün Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirdiğimiz ziyarette, İzmit'in merkezindeki bir sanayi bölgesinin ne kadar bakımsız olduğuna bir kez daha şahit olduk. Kışın çamur, yazın toz içinde olan bu alanlarda, esnaflarımızın ve işletmelerimizin zorlu şartlarda faaliyet gösterdiğini görmek gerçekten üzücüydü.

Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'nde bir yerden bir yere ulaşmak için oluşan göletleri aşmamız gerektiğini gördük. Bu durum, işletmelerin günlük operasyonlarını olumsuz etkiliyor ve esnaflarımızı perişan ediyor. Ancak, bu rezillikten İzmit'imizi kurtaracağız.

İşletmelerimizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çözüm odaklı adımlar atmaya kararlıyız. Temiz bir çevre ve sağlıklı altyapı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Desteklerinizle, birlikte daha yaşanabilir bir İzmit inşa etmek için yola çıktık!" dedi.

İYİ Parti'nin İzmit adayı Kamil Şirin'den Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'ne ziyaret
İYİ Parti'nin İzmit adayı Kamil Şirin'den Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'ne ziyaret
İYİ Parti'nin İzmit adayı Kamil Şirin'den Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'ne ziyaret

# çevre

22 Mar 2024 - 09:38 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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