Dibektaşlılar iftarda buluştu

Ramazan ayının maneviyatı ile en güzel şekilde yaşandığı Derince’de sivil toplum kuruluşları da çeşitli iftar programları düzenliyor. Düzce Dibektaş Köyü ve Çevre Köyler Kültür ve Dayanışma Derneği de bu kapsamda Yenikent Kültür Merkezi’nde bir iftar programına ev sahipliği yaptı. İftara katılarak dernek üyelerine ‘Hayırlı Ramazanlar’ temennisinde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yaptığı konuşmada, derneklerin faaliyetlerini önemsediklerini ve her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.