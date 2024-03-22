Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrol fiyatları 85.27 dolara kadar indi. Petroldeki bu düşüş sonrası sektör kaynaklarının aktardığına göre motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 34,51 TL seviyesindeydi. Son yapılan zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin fiyatları yüzde 26 artmış oldu. Motorinin litre fiyatı ise yılbaşında 37,14 düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorin ise yüzde 16 zamlandı.

Kaynak: CUMHURİYET