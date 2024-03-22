Ümit Özdağ: "MHP ve DEM Parti Erdoğan'da uzlaştı"

Özgür gazeteciliğin adası 12punto.com.tr Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı yeni stüdyosunda ağırladı.

12punto.com.tr yeni stüdyosunda özel konuklarıyla gündem yaratacak konukları konuşmaya devam ediyor.

Usta gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu’nun konuğu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kendisine sorulan sorulara net yanıtlar verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özdağ Türkiye’nin en büyük sorunu olarak, sığınmacı sorununu gördüğünü belirtti. Türkiye’nin Göçmenistana çevrilmek istendiğine dikkat çeken Özdağ şunları söyledi:

“Türkiye’nin demografik yapısını ve milli kimliğini değiştiren 13 milyon sığınmacı ve kaçaktan kaynaklanan ve devam eden sorun. Türkiye’yi göçmenistan’a çevirmeye karar vermişler.

Türkiye’nin devlet olarak varlığını milletini kendi ülkesinde azınlık haline getirecek sürecin tetiklenmesi.

Türk milleti bugün artmıyor. Oran 1.7’den 1’e düştü. Biz azalıyoruz. Türkiye’de yaşayan kayıtlı kayıtsız 7 milyon Suriyeli 5.3 hızla artıyorlar. 2040 yılında 21 milyon Suriyeli olacak Türkiye’de.

Kavimler göçü tarihi değiştiren unsur olmuş. Şimdi Türkiye'yi devlet olarak ortadan kaldırma potansiyeline sahip.Türkler Kilis'ten Gaziantep’ten göç eder olmuş. Türkler kuzeye doğru adeta süpürülüyorlar. İç göç gerçekleşiyor.

2. en büyük sorun deprem. İstanbul depreme doğru ilerliyor. yüzbinlerce insan ölecek, milyonlarca insan yaralanacak. Bu şehri 35 yıldır yöneten AKP ve CHP zihniyeti bu deprem konusuna hiçbir şey yapmadı. Toplanma alanı yapmışlar. Suyu kanalizasyonu çekilmiş. 99 depremi sonrası konulan konteynerlar vardı. hiçbiri yok. AVM’lerin içini kullanmak için hiçbir hazırlık yok.

İstanbul’un hızlı bir güçlendirme yapması lazım.

“AKPLİLER DE, ‘BU BİR İHANET YASASIDIR’ DEMİŞTİ”

3. temel sorunumuz küresel ısınma sürecinde açlığa giden bir ülkeyiz. Türk tarımı küçülüyor nüfus büyüyor. Köyler boşalıyor.

Türk köyünü yok ettiler. Büyükşehir yasası bir ihanet yasasıdır Tarımı öldürdüler. bu yasayla ilgili iktidar vekilleri Erdoğan’a, ‘Bu yasayı Türkiye’yi parçalar. Bu bir ihanet yasasıdır.’ dediler ve buna rağmen geçti.”

“TÜRKİYE FETRET DEVRİ YAŞIYOR”

Özdağ, Türkiye’nin yönetimsel olarak geldiği noktayı şu sözlerle anlattı:

“Türkiye bir fetret devri yaşıyor. Kurumsal kimliğimiz parçalanıyor. Devletin gelenekleri parçalanıyor. anayasa uygulanmıyor. Çadır devletine dönüştürüldü ülke. Türk devletinin elinden devleti alındı ve tarikat ve cemaatlere verildi. Milletin devleti yok, tarikat ve cemaatlerin devleti var. Bugün herhangi bir tarikata cemaate mensup değilseniz veya Ak Parti üyeliğiniz yoksa devlete girme şansınız yoktur. Araya dayı koyarak devlete girebiliyorsunuz.”

Özdağ özetle şunları söyledi:

“TÜRKİYE AVRUPA’NIN ÖNÜNDE HENDEK OLDU”

Türkiye’yi Göçmenistan yapmak istiyorlar. Türk işçisini çıkarıp Hintliyi alıyor, Pakistanlıyı alıyor. Avrupa’nın önünde hendek oluyor Türkiye. Bu göçle Türkiye parçalanacak. Bizi birbirimize düşüremediler biz bir milletiz. Ama içimizde bu ülkeyle en ufak bir bağı olmayan milyonlarca insan soktular. Ensar muhacr dediler. Vatandaşlık verdikleri Mossad’a çalışıyor. Bunların içine girmiş teröristler, ajanslar düğmeye basıldığı gibi Suriye’de çıkartılan gibi karışıklık çıkartmayı bekliyorlar.

Sınırlarımız yol geçen hanına döndü. 3 metrelik duvarlar ördüler, altından a üstünden de geçiliyor. Asker sayısını düşürdüler. Biz önce tekrar mayın döşeyeceğiz. Balonlar sistemi kuracağız. Km’lerce içeriyi göreceğiz. Sınıra yaklaştıkları anda göreceğiz ve SİHA’lar kalkacak uyaracak. Afgan ordusu girdi Türkiye’ye yürüyerek. Hergün 1250 kişi giriyor. Hırsızı tecevüzcüsü kaçakçısı casusu giriyor.”

“IŞİD GÜVENLİ EVLER OLUŞTURMUŞ”

Türkiye’de terör hücrelerinin varlığı ile ilgili bir endişeniz var mı?

“Endişem yok bilgim var. IŞİD güvenli evler oluşturmuş durumda. Türk devletini inceliyorlar. Reflekslerini ölçüyorlar. Zamanı gelince de başlayacaklar. Türkiye varlığını korumak istiyorsa Türk milleti Zafer Partisi’ne oy vermek zorunda.”

“Erdoğan’ın yaptığı her şeyin iktidarını uzatmakla ilgisi vardır. Ama aynı zamanda ortaya bir rant çıkıyor. birçok yandaş firma oralarda köprüler yapıyor. Burada yapılan köprülerden geçmek için para veriyoruz. Ama Uganda’daki bedava geçsin diye oralarda köprü yapıyoruz.”

MHP VE DEM PARTİ ERDOĞAN’DA UZLAŞTI

MHP ve Dem Parti Erdoğan konusuna uzlaştı. Bunun sebebiyle ilgili soruya verdiği cevapta şunları söyledi:

"Yeni bir terörle müzakere süreci geliyor ve bu anayasa süreci üzerinden yapılacak. anayasanın ilk 3 maddesini değiştirecek bir girişim söz konusu. 21 anayasası temelinde gerçekleştirilecek.

Dem Parti ve AKP 21 anayasası ile hareket etmek istiyor. MHP’nin ne yapacağı bekleniyordu. Bahçeli son konuşmasıyla 21 anayasasına onay verdiğini gösterir."

Kaynak: 12punto