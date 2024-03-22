Faiz kararı sonrası Dolar ve Euro'da son durum

Dolar\/TL kuru d\u00fcn a\u00e7\u0131klanan faiz karar\u0131 sonras\u0131 32 TL band\u0131n\u0131n gerisine d\u00fc\u015fse de g\u00fcne 32.1571 TL'den ba\u015flad\u0131.\n\n\nEuro ise g\u00fcne\u00a034.8961 TL'den ba\u015flad\u0131.\n\n\nKaynak: 12punto\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n \t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.