- Ekonomi

Faiz kararı sonrası Dolar ve Euro'da son durum

22 Mart 2024 Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Faiz kararı sonrası Dolar ve Euro'da son durum mask

Dolar/TL kuru dün açıklanan faiz kararı sonrası 32 TL bandının gerisine düşse de güne 32.1571 TL'den başladı.

Euro ise güne 34.8961 TL'den başladı.

Kaynak: 12punto

22 Mar 2024 - 10:10 - Ekonomi

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