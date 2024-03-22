TEMİZ VE PARLAK BİR CİLT İÇİN 5 BESİN

“Cildimiz genel sağlığımızın bir aynasıdır. Leke, akne, inflamasyon, egzama sedef ve kuru cilt gibi semptomlar ele alınması gereken dengesizliklere işaret eder. Çoğu durumda cilt sorunlarında gıda benim favori ilacımdır.
Temiz ve parlak bir cilt için işte benim en yararlı bulduğum besin ve mineraller:
▪️ ÇİNKO
Çinko vitaminlerle birlikte çalışarak cildin esnek, saçların güçlü olmasını sağlar. Yeni kollajen yapımı ve bozulmuş kollajenin uzaklaştırılmasına yardımcı olarak kırışıkların, izlerin, güneş hasarının, inflamasyon ve saç dökülmesinin önlenmesi sağlanır. Çinkodan zengin yiyeceklerden bazıları taze fasulye, susam, kabak çekirdeği, ıspanak ve spirulinadır.
▪️ KÜKÜRT (SÜLFÜR)
Kükürt, cilt, saç ve tırnak sağlığının temel taşlarındandır. Soğan, sarımsak gibi alliumlarda, roka, kale, su teresi gibi yeşil yapraklılarda bulunur. Ayrıca, brokoli, lahana, turp gibi turpgiller (cruciferous vegetables) ailesinden sebzelerde bulunur.
▪️ ANTİOKSİDANLAR
Yeterli miktarda A, C ve E vitamini aldığınızdan emin olun. İlaveten yeşil çay için çünkü içerdiği yoğun kateşinler antioksidandır. Yeşil çay yaprakları, dalları ve tomurcukları kateşin adı verilen 6 çeşit antioksidan içerir ve altısı da vücudu serbest radikallerden temizler. Hint fesleğeni çayı da (tulsi) kollajen sentezi yoluyla cilt yaşlanması ve kırışıklıkları gideren serbest radikal savaşçısıdır.
▪️ SİLİKA
Cilt için önemli bir mineraldir. Silika içeren gıdalar arasında taze fasulye, yulaf, salatalık ve taze yeşillikler sayılabilir.
▪️ ANTİ-İNFLAMATUAR YAĞLAR
Bunlar omega 3 yağlarıdır. Gençliğimde Alaska’da görev yapmış, sabah, öğle, akşam denzi somonu yemiştim. Cildim, saçlarım ve tırnaklarım hiç bu kadar sağlıklı olmamıştı”.
A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
Dr. Sara Gottfried
Çeviri: Nurçin Çağlar
Kaynak: https://www.instagram.com/p/CLRvcWyrz9t/?igshid=13qxwm7nd44so
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.