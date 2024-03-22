Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı!

Brezilyalı eski futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verildi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin aldığı bu kararın belgesinin Santos Federal Mahkemesi'ne ulaştığı ve Robinho için tutuklama emrinin çıkartıldığı belirtildi.

Eski futbolcu, tutuklanarak Santos'taki Federal Polis Merkezi'ne götürüldü.

Robinho'nun avukatlarının, 40 yaşındaki eski oyuncunun temyiz davasına kadar tutuksuz yargılanması için itiraz ettiği ancak bu talebin reddedildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasının onanmasının ardından 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti ancak bu talep hükümet tarafından reddedildi.

Daha sonra İtalyanlar, cezanın Brezilya'da yürürlüğe girmesi için Brezilya Yüksek Adalet Divanı ile temasa geçti.

Robinho geçen yıl pasaportunu Yüksek Adalet Divanı'na teslim etmiş ve ülkeyi terk etmesi yasaklanmıştı.

Eski oyuncu, kadınla ilişkisinin rızaya dayalı olduğunu iddia ediyor ve tecavüz suçlamasını reddediyor.





