MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından takibe alınan terörist Tekin'in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi.
Bunun üzerine harekete geçen MİT, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla terörist Tekin'i etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK/YPG'ye 2007'de katılan, Suriye ve Irak'ta terörist faaliyetlerde bulunan Tekin'in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin'in de 1992'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.