AJet'ten ucuz uçak bileti kampanyası!

AJet ucuz bilet politikasına devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın kuruluşu olan AJet, yurt içinde olduğu gibi yurt dışına da ucuz bilet kampanyası düzenledi.
22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak biletlerle 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilebilecek.
Türkiye'den yurt dışına 1 dolar + vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor.
50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyada birçok lokasyona uçuş planlanabiliyor.
Kaynak: VATAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.