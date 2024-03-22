Yurtdışından telefon alanlar dikkat! Bu detayları kaçıranlar mağdur oluyor

Harcı ödememeniz halinde ise telefonunuz yasal sürecin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılıyor. Hatırlarsanız, cep telefonu harcı 7 Temmuz 2023’te 6 bin 91 TL’den 20 bin liraya çıkarıldı. Yılbaşında ise yeniden değerleme oranı paralelinde 2024 yılında yüzde 58.46 oranında zamlanarak 31 bin 692 TL’ye ulaştı.

Telefon harcı, yurtdışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken zorunlu bir harç. Bu harç, IMEI kayıt ücreti olarak da biliniyor. Yani bir anlamda harç ödemek suretiyle bu telefon yerlileştiriliyor ve yurt içinde kullanıma uygun hale getiriliyor.

Hürriyet'ten Sefer Levent'in yazısına göre; İnternette herhangi bir arama motoruna ‘Cep telefonu harcı ödeme’ yazdığınızda karşınıza benim de paylaştığım Dijital Vergi Dairesi’nin ödeme sistemi çıkıyor.

E-devlet üzerinden giriş yapıyorsunuz, satın aldığınız cep telefonunun IMEI numarasını giriyorsunuz, ödemeyi yapıyorsunuz. Sistem size IMEI numaranızın büyük puntolarla yer aldığı bir de ödeme belgesi sunuyor.

Cep telefonunuzun vergisini ödediğinizi sanıyorsunuz. Kesinlikle hayır! Bu vergiyi ödedikten sonra BTK’nın sisteminden pasaport bilgisi, ülkeye giriş bilgisi, IMEI, eşleşecek cep telefonu numarası vs bilgileri girip kayıt işlemini yaptırmadıysanız, ödediğiniz verginin hiçbir anlamı kalmıyor.

Geçmiş olsun, cep telefonu kayıt işlemini yapmadığınız gerekçesiyle telefonunuz yasal sürenin sonunda kullanıma kapatılıyor! Peki bununla ilgili Dijital Vergi Dairesi’nin ödeme ekranında herhangi bir uyarı var mı? Yok...

Maliye ödemeye aracılık ettiği gerekçesiyle bu ekrana bir uyarı koyma gereği duymuyor. Sonuç... Binlerce mağdur...

BTK’YA YÖNLENDİRİLMELİ

E-devlet’in de Dijital Vergi Dairesi’nin de temel amacı vatandaşın hayatını kolaylaştırmak. Vergisini ödemek isteyen dürüst vatandaşı doğru yönlendirmenin en temel davranış olması gerektiğini düşünüyorum.

E-devlet’in mevcut teknolojik yapısının mükemmelliğini göz önüne alırsak aslında Dijital Vergi Dairesi bu ödemenin ardından son adım olarak rahatlıkla bizleri BTK’nın kayıt sistemine yönlendirebilir. Bunun neden yapılmadığını anlamak mümkün değil.

Hadi bu yapılmıyorsa, neden bu ödeme ekranının altına gözle görülür bir puntoyla “Buradan sadece harç ödeme işlemi yapılmaktadır, IMEI kayıt işlemi BTK sisteminden gerçekleştirilmektedir” diye uyarı koyulmaz, link verilmez. Yurtdışından getirdiği telefonu yasal statüye kavuşturmak isteyen vatandaşın işini kolaylaştırmak gerekmez mi?

20 BİN YERİNE 31 BİN 692 LİRA ÖDEYECEKLER

YILBAŞINDAN önce 20 bin TL’lik cep telefonu harcını Dijital Vergi Dairesi ekranından ödeyen ancak BTK’ya IMEI numarasını kaydettirmeyen binlerce kişi yeniden harç ödemek zorunda. Üstelik 31 bin 962 TL’lik yeni tarife üzerinden.

Yoksa cep telefonları yasal süre içinde kapanacak. Eksik işlem yapıp yeniden harç yatırmak zorunda olanlar eski ödedikleri 20 bin liralık harcı vergi dairesine başvurup geri talep edebilecek. Eski harcın geri ödenme süresi farklılıklar gösteriyor. O yüzden kesin bir süre vermek de zor.

DOĞRU ADRES E-DEVLET IMEI KAYDET

PEKİ vatandaş mağdur olmamak için harcını ve kayıt işini en doğru nasıl yapabilir? Konuyu araştırdım. Doğru adres için arama motoruna ‘IMEI KAYDET’ yazdığınızda karşınıza e-devlet üzerinden BTK’nın sistemi çıkıyor. Burada sizden IMEI numaraları dışında pasaport numarası, yurda giriş tarihi vs bilgiler isteniyor.

Ödemenizi de bu sistem üzerinden yapabiliyorsunuz. Ancak ödeme yaptıktan sonra kayıt işleminin her adımının tamamlandığına ve ‘BAŞVURU NUMARASI’nı ekranda gördüğünüze emin olun.

O numarayı almadan sistemden çıkmayın. Numarayı da aldıysanız bilin ki harcı ödediniz, IMEI numarasını kaydettirdiniz, artık yurtdışından getirilmiş yasal bir telefonun sahibisiniz. Ne mutlu size...

Kaynak: VATAN