Ünal Özmural’dan AKP’li vekile yanıt: “GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEKSİNİZ”

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun İzmit Belediyesinin Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak’taki çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Özmural paylaşımında, “3 dönem AKP den Kocaeli milletvekilliği yapmış Radiye Sezer Katırcıoğlu İzmit Belediyesinin düzenleme yaptığı bir caddesine girip sarı çizmeleri ile poz vererek "İzmit çöp ve çamurdan kurtulacak" demiş.

SEPETÇİ KÖYÜNÜ BİR GEZİN

Sayın vekil, sarı çizmelerini çıkarmadan, ilk önce körfezi temizliyoruz deyip binlerce ton çamurun döküldüğü Sepetçi köyünü bir gezin. Sonra da 22 yıldır yönettiğinizi iddia ettiğiniz bu kentin İZAYDAŞ’ını bir dolaşın. Çamur neymiş çöp neymiş bir görün.

“GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEKSİNİZ”

Sonra da çizmelerini çıkarmadan ilk sağanak yağışı bekleyin. Sonra da İSU’nun su basan caddelerinde dolaşın. İşte o zaman 22 yıldır yönettiğiniz Kocaeli de, sloganınız olan" Gerçek Belediyeciliğin gerçekleri ile yüzleşeceksiniz...” ifadelerini kullandı.