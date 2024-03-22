Hürriyet, tehditle oy pazarlığı yapanlara seslendi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, oy pazarlığa girenlere karşı kısıtlı bütçe ve engellemelere rağmen 5 yılda hayata geçirdiği hizmetleri anlattı. Seçmenle oy pazarlığına girenlere seslenen Başkan Hürriyet, şu ifadeleri kullandı: Seçim sathı mahallinde duyuyoruz, İzmit’te bize oy vermezseniz büyükşehirden size hizmet etmeyiz diye.

YÜRÜYÜŞ YOLUNUN BİR ÇİÇEĞİ BİLE DEĞİŞMEDİ

Hemen hatırlatalım; Bu kent 20 yıl boyunca 13-0 yönetildi. Tüm güç ellerindeydi. Meclis çoğunlukları vardı. Ekonomik kriz, pandemi yoktu. İnşaat sektörü en hızlı dönemiydi, deste deste ruhsatlar kesildi ve para oluk oluk akıyordu belediyelere. Ama yıllarca yürüyüş yolunun bir çiçeği bile değişmedi. Aynı parti oldu da ne oldu? Ceketimi atsam kazanırım, nasıl olsa oy veriyorlar rahatlığı kaybettirdi bu kente.

TUVALETLER BİLE PARALIYDI

Fethiye Caddesi, Turan Güneş Caddesi, Alikahya Merkez, Kuruçeşme merkez, Yeni Cuma vs onlarca yer mezbelelikti ve birçoğunu alt yapı da dahil bu zorlu ekonomik koşullara rağmen biz yeniledik. Büyükşehir desteği olmaksızın yaptık. Geçmiş dönemde tuvaletler bile paralıydı. Düğün salonları, tuvaletler hepsi bizim dönemimizde ücretsiz oldu. Bir sürü ücretsiz hizmeti getirdik.

20 YILDIR NEDEN YAPMADINIZ?

Belediye İşçileri yıllar sonra sayemizde zam yüzü gördü. Peki onca yıl neden eziyet ettiniz işçiye. Teleferik dedik, teleferik dediler. Kocaelispor dedik, koşa koşa stada gittiler. Oysa ki geçmişte birliksporu kuranlar, birlikspora milyonlar akıtanlar sizler değil miydiniz? Araç satın almaya başladık birden bire Akp’li belediyeler de araç satın almaya başladı. Bunca yıl niye kiraladınız o zaman. Kocaeli’ne ilk ve tek Alzheimer Merkezini ikinci yılımızda açtık. Büyükşehir önümüzdeki dönem için vadediyor. 20 yıldır neden yapmadınız?

REKABET GÜZEL ŞEY

Otizm Merkezi, Yaşama Destek Evleri, Kısa Mola Merkezleri KAZANDIRDIK. 30 Katrilyon bütçeli Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki dönem için vadediyor. 20 yıldır aynı partiydiniz de neden yapmadınız diye sorarlar adama. 218 adet kamyon ve iş makinesi alarak devasa bir filo kurduk. Üstelik kıt bütçelerle yaptık. Ve meclis çoğunluğu olmadan yaptık. Demek ki rekabet güzel şey.

ŞIMARIKLIK ARTIK BİTMELİ

Aynı parti olmazsa hizmet etmeyiz şımarıklığı bitmeli bu kentte. Bakınız Eskişehir’e; bozkırın ortasında bir şehir ve 20 yılda muhalefetin elinde Avrupa kenti oldu. Bakınız 20 yıllık Kocaeli’ye, Eskişehir kadar mı sizce? Yıllar önce Eskişehir bütün kentte kilometrelerce tramvay hatlarını tamamlamış, ama biz hala 200 metrelik Tramvay hattı konuşuyoruz. Halbuki bu şehir, metroları konuşuyor olması lazımdı. Esaslı bir deniz ulaşımını konuşuyor olması lazımdı. Bakınız Ordu’ya yıllar yıllar önce yine Muhalefet belediye başkanı Seyit Torun tarafından teleferiği yapılmış, ama biz onca yıl sonra hala teleferik konuşuyoruz. Üstelik bu kent sanayi kentiydi, değil mi? 20 yıldır neden yapılmadı. Üstelik ekonomik kriz de yoktu. Tüm belediyeler ellerindeydi. Biz İzmit’e teleferik yapacağız dedik diye mi birdenbire Kartepe Teleferiği akıllarına geldi.