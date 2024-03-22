Çalışma yaşamında büyük değişiklik!

Son dönemde iş dünyasında 50 yaş üstü çalışanların değeri yeniden keşfediliyor. Sektör temsilcileri, 50 yaş üstü deneyimli çalışanların zengin bilgi birikimi, uyum yeteneği ve özverileriyle işyerlerine istikrarlı bir katkı sağladığına dikkat çekiyor ve ekliyor; “Avrupa’da binlerce iş arayan çalışanla yaptığımız son anketin verileri, yaşı daha büyük çalışanların yetenek ve deneyimlerinden yararlanabilen şirketlerin nasıl avantajlar sağladığını gösteriyor.

50 yaş üstü çalışanlar değişimden hoşlanıyor

Yapılan anketlere göre, 50 yaş üstü çalışanların yüzde 62'si, aktif bir şekilde kariyerlerinde gelişim sağlama fırsatı arayışında olduğunu söylüyor. Bu yaş grubundaki pek çok çalışan, ortak çalışma masaları konsepti de dahil olmak üzere günümüzün çalışma tarzlarını kolay adapte oluyor. Sadece yüzde 16'lık küçük bir kesim bu fikre sıcak bakmıyor. Yaşı daha büyük olan çalışanların yüzde 44’ü, değişimden hoşlanıyor. 50 yaş üstü çalışanlar, diğer yaş gruplarına göre daha az sıklıkta maaş artışı talep etme eğiliminde oluyor. Ücret konusunda daha dengeli ve gerçekçi bir yaklaşım sergiliyorlar.

50 yaş üstü çalışanların güçlü yönleri

50 yaş üstü çalışanların yüzde 53’ü kendileri ve aileleri için sağlık hizmetlerine öncelik veriyor. Onların yüzde 37'si haftada iki gün ve yüzde 28'i ise haftada üç gün çalışma fikrine açık olmaları, esnek çalışma biçimine uyum sağlayabildiklerini gösteriyor. Yaşı daha büyük olan çalışanların yıllar süren deneyimle bilenmiş benzersiz güçlü yönleri ise şöyle sıralanıyor:

İşbirlikçi etkileşimler

Yaşı daha büyük olan çalışanların yüzde 68'i bağ kurma arzuları yüksek. Yüz yüze ya da sanal kanallar aracılığıyla, arkadaş canlısı ve işbirlikçi bir atmosfer yaratıyor.

Yönetim kolaylığı

Yaşı daha büyük olan çalışanlar, deneyimleri sayesinde daha sağduyulu kişiler oluyor ve bu da onları yönetmeyi kolaylaştırıyor. Bu kişiler, kariyerlerinde ne istediklerine dair net bir vizyona ve iş yeri dinamikleri konusunda derin bir anlayışa sahipler

Etki yaratmaya hazırlar

Yaşı daha büyük olan çalışanlar genellikle daha küçük şirketleri tercih ederek, karar verme süreçlerindeki kolaylığa ve dengeli boyutlardaki bir çalışma ortamının samimiyetine değer veriyorlar. Deneyim ve becerilerini sonuna kadar kullanabilecekleri iş ortamlarında olmak istiyorlar.

Önemli olan şekilcilik değil işin özü

Yaşı daha büyük olan çalışanlar, lüks ofislere veya kapsamlı ekip oluşturma faaliyetlerine duyulan ihtiyaç gibi belirli konularda daha az talepkâr oluyorlar. Bunlar yerine, rollerinde şirketin şeffaflığına ve özerkliğine daha fazla değer veriyorlar. Gösterişli avantajlar yerine anlamlı, önemli olan yan hakları tercih etme eğiliminde oluyorlar. Bu tutum, istikrarlı ve kendini işine adamış bir ekip arayan her şirket için büyük bir artı teşkil ediyor.

Karşılıklı Mentorlük

Yaşı daha büyük olan çalışanların yüzde 56'sı liderlik ve yeni zorluklarla başa çıkma konusunda istekli görünüyor. Liderlik rollerine karşı olan ilgileri, çoğu zaman kendilerinden daha genç olan çalışma arkadaşlarınınkinden de daha fazla ve bu da onları mentorluk ve ekip gelişimi konularında paha biçilmez bir kaynak haline getiriyor. Daha genç çalışanlar ise, teknoloji gibi alanlarda daha kıdemli çalışma arkadaşlarına yardımcı oluyor ve herkesin birbirinden bir şeyler öğrendiği ve karşılıklı saygının yeşerdiği bir ortam yaratılıyor.

Kaynak: VATAN