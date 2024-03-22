Derince'de 1415 m² tarla mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/9 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, KARAGÖLLÜ Mahalle/Köy, 259 Ada, 6 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz.Köy yerleşim alanı sınırında olup, %10-14 civarında eğime sahiptir. Üzerinde ekonomik değeri olan tarımsal ürün ve kalıcı yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mh.

Yüzölçümü : 1.415,24 m2

İmar Durumu: Büyük bir kısmı kırsal konut alanında, bir kısmı ise diğer tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.113.528,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, KARAGÖLLÜ Mahalle/Köy, 265 Ada, 7 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Köy yerleşim alanına 600-800 m mesafede olup, %5-6 civarında eğime sahip verimli tarım arazisidir. Üzerinde ekonomik değeri olan tarımsal ürün ve yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mh.

Yüzölçümü : 2.330,89 m2

İmar Durumu: Büyük kısmı mutlak tarım alanı, bir kısmı ise diğer tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.563.979,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 11:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:44

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, KARAGÖLLÜ Mahalle/Köy, 268 Ada, 14 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Köy yerleşim alanına 600-800 m mesafede olup, %5-6 eğime sahip verimli tarım arazisidir. Üzerinde ekonomik değeri olan tarımsal ürün ve yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mh.

Yüzölçümü : 8.928,74 m2

İmar Durumu: Mutlak tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.928.740,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 12:09

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, KARAGÖLLÜ Mahalle/Köy, 274 Ada, 9 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Köy yerleşim alanına 450-500 m mesafede olup, %5 civarında eğime sahip verimli tarım arazisidir. Üzerinde ekonomik değeri olan tarımsal ürün ve yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mh.

Yüzölçümü : 2.197,60 m2

İmar Durumu: Mutlak tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.197.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 13:37

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, KARAGÖLLÜ Mahalle/Köy, 278 Ada, 11 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Köy yerleşim alanına 150-180 m mesafede olup, %5-6 eğime sahip verimli tarım arazisidir. Taşınmaz bir kısmı sürülmüş, boş tarım arazisi olarak görülmüş, üzerinde ekonomik değeri olan tarımsal ürün ve yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mh.

Yüzölçümü : 7.435,52 m2

İmar Durumu: Büyük kısmı mutlak tarım alanında, bir kısmı kırsal konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 10.409.728,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Seyhan ARABACI hissesi üzerinde T.C.Ziraat Bankasının 07/06/1989 tarih 2438 yevmiye sayılı yazısı ile konulan ipotek vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:09

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 14:09

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 14:09

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, KARAGÖLLÜ Mahalle/Köy, 435 Ada, 25 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Köy yerleşim alanı sınırları içinde yer almakta olup, %12-18 civarında eğime sahiptir. Üzerinde ekonomik değeri olan tarımsal ürün ve yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mh.

Yüzölçümü : 2.607 m2

İmar Durumu: Kırsal konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.214.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 14:31

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, KARAGÖLLÜ Mahalle/Köy, 439 Ada, 26 Parsel, Bahçe vasfında taşınmaz. Taşınmaz köy yerleşim içinde bulunmaktadır. %8-12 civarında eğime sahip üzerinde 3 adet yapı bulunmaktadır. 1.bina 104 metre, 2.bina 90 metre, 3.bina 50 metre alana sahiptir. Ekonomik değeri olan başkaca tarımsal ürün ve ağaç bulunmamaktadır.

Adresi : Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mh.

Yüzölçümü : 1.335 m2

İmar Durumu: Kırsal konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.400.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 14:57

20/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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