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AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Ülkü Ocakları Derince İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti

İbrahim Şirin’den Ülkü Ocaklarına ziyaret

HABER MERKEZİ
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AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Ülkü Ocakları Derince İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti mask

Derince’nin 17 mahallesini karış karış gezerek seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, kentin dinamiklerini ziyaret ederek görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Adayı İbrahim Şirin bu kapsamda son olarak Ülkü Ocakları Derince İlçe Başkanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

GÜÇLÜ DERİNCE İÇİN HAZIRIZ

Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdulkadir Özdemir ve Ülkü Ocakları Derince İlçe Başkanı Emrah Yıldırım ile bir araya gelen Başkan Adayı Şirin, “Cumhur İttifakı kadroları olarak Derince’miz ve daha güçlü yarınlar için hazırız, kararlıyız” dedi.
# seçim, ilçe, cumhur ittifakı, ziyaret

22 Mar 2024 - 11:44 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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