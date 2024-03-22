Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan KOTO’ya ziyaret

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Denetim ve Uyum Dairesi Başkanı Mustafa Vural, Grup Başkanları İbrahim Bahar, Mustafa Tosun, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, Gelir İdaresi Grup Müdürleri Mehmet Zengin ve Ümit Kökdemir ile birlikte Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Ziya Uludüz ve Yıldırım Yılmaz ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, kurumlar arası işbirliğini artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar, ayrıca iş dünyasına yönelik vergi uygulamaları, teşvikler, sorun ve çözüm önerileri görüşüldü.

BAŞKAN BULUT: HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK ÖNEM TAŞIYOR

Ziyarette yaptığı konuşmasında, Daire Başkanı Vural’a, KOTO üyesi iş insanlarının GİB’in görev alanındaki talep ve önerileriyle ilgili rapor sunan Başkan Bulut, “Kocaeli iş dünyası olarak ülke ve kent ekonomisine çok daha fazla katma değer sağlamak istiyoruz, dolayısıyla ticaretimizin önünde engel teşkil eden durumların kaldırılması her zamankinden daha fazla önem taşıyor” dedi.

RAPORDA YER ALAN KONU BAŞLIKLARI

Başkan Bulut’un sunduğu raporda aşağıdaki konu başlıkları yer aldı; Sektörel sorunlar, Müteahhitlerin İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Uygulamasından Muaf Tutulması, enflasyonist ortamın işletmeler üzerine olumsuz etkisi ve enflasyon muhasebesinin gerekliliği, Nefes Kredisi Projesi’nin ivedilikle hayata geçirilmesi, Eximbank kaynaklarına ulaşmada yaşanan sorunlar, Katma Değer Vergisi iadelerinin gecikmesi, yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelerle iş yapan firmaların KDV muafiyeti sorunu, Katma Değer Vergisi kanununda yer alan istisnaların fazlalığı, ithalatta uygulanan ilave vergilerin işletmelerin rekabetçiliğini azaltması, özel tüketim vergisi indirimlerinin yaygınlaştırılması, kayıt dışının önüne geçilmesi, OSB içerisindeki meslek liselerine desteklerin artması.