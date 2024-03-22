Kocaeli'de Suriyeli sığınmacı sayısı arttı

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı Kasım ayında 3 milyon 194 bin 185'ten 3 milyon 116 bin 353'e düştü. Suriyelilerin yaşadığı kentlerden biri olan Kocaeli'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı arttı.

KOCAELİ'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

İl Göç İfadesi Aralık ayı verilerine göre Kocaeli'de 52 bin 602 olan Suriyeli sayısı Göç İdaresi Başkanlığı’nın Mart verilerine göre, 52 bin 903'e yükseldi. böylece Kocaeli’deki Suriyelilerin il nüfusuna oranı ise yüzde 2,5 oldu.

EN ÇOK SURİYELİ SIĞINMACI HANGİ İLDE?

Verilere göre il nüfusuna oranı en yüksek il Kilis oldu. Kilis'i yüzde Antep, Hatay ve Şanlıurfa takip etti.

EN AZ SURİYELİ SIĞINMACI HANGİ İLDE VAR?

İl nüfusuna göre en az Suriyeli bulunan il ise yüzde 0,2 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Erzincan, Kars gibi Doğu illeri takip ederken ülkenin batısında en az Suriyeli bulunan illerden birisi Suriyeli'leri yönelik ciddi politikalar uygulayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ım kenti Bolu oldu.

TANJU ÖZCAN NE YAPTI?

Suriyeli'lere yardımı kesen Özcan aynı zamanda iş yeri ruhsatı da vermedi. Birçok tepkiye sebep olan Suriyeli'lerden 10 kat suya 10 kat atık vergisine zam yaptığı biliniyor.