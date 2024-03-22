Mutlu, Özlü’ye 500 dönüm araziyi sordu

‘YASİN EFENDİ BİR HAFTA SÜREN VAR’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Mutlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ve Ak Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü’yü hedef aldı. Mutlu, Karaosmanoğlu’nun başkan olduğu dönemde 280 dönümlük bir araziyi yanındaki orman arazisi ile birlikte toplam 500 dönüm olmak üzere ‘üniversite kurmak için” eğitim alanına çevirdiğini iddia etti. Ardından vakıf kurup kendi vakfına 49 yıllığına tahsis ettiğini söyleyen Mutlu, ‘Yasin Efendi seçime kadar bir hafta süren var, sen başlat ben de iş başına geldiğimde gereğini yapayım’ şeklinde konuştu.

‘AK PARTİ’NİN AK SAÇLI AĞABEYİ’

Sözlerine eski başkan Karaosmanoğlu’na seslenerek devam eden Mutlu, ‘Sayın AK Parti’nin Ak saçlı ağabeyi, değerli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, sayın belediye başkanı İbrahim Ağabey. Buralarda sözünüz geçiyor hala. Bu günlere gelirken Başiskele’de izler bıraktınız. Eserleriniz var. Üzerinizde bir emanet duruyor. Gelin onu da konuşalım. İbrahim hocam, hani şu 280 dönümlük bir araziyi vardı ya, yanındaki orman arazisi ile birlikte 500 dönüm 500.000 metrekare. Şöyle anlatalım bugün İzmit ilçemizde bulunan Türkiye Emlak Bankası İzmit Yahya Kaptan Toplu Konutları 230 dönüm üzerine kurulu ve 1561 konut var.’ dedi.

‘NE DERSİN YASİN EFENDİ! BAŞLAYALIM MI?’

Mutlu ayrıca, ‘500 dönüm arazi bugün neredeyse üzerine koca bir mahalle kurulacak bir arazi. Gelin bunu geri isteyelim. Yasin Efendi seçime kadar bir hafta süren var, sen başlat ben de iş başına geldiğimde gereğini yapayım. Çorbada tuzun olsun. Ne dersin? Cesaretin olur mu ağalarından böyle bir şey istemeye? Korkma bütün Başiskele halkı olarak arkandayız. Sen başlat girişimleri biz devam ederiz.’ diye ifade etti. Ağabey de sevinsin, millet için değerli projeler üretelim. 500 dönüm üzerinde neler yapılmaz. Ne projeler üretiriz. Hem herkesin de gönlü hoş olur. Nihayetinde kamu mülkü, hazine malı, beytülmal akçesi. Milletimiz yararlansın! Ne dersin Yasin Efendi! Başlayalım mı?’ şeklinde açıklamasını tamamladı.

Mutlu: SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, çok sert açıklamalarda bulundu.