- Siyaset

Mutlu, Özlü’ye 500 dönüm araziyi sordu

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, büyükşehir belediyesi eski başkanı Karaosmanoğlu’nun Başiskele’de 500 dönüm araziyi ‘üniversite kurmak için’ eğitim alanına çevirdiğini, ardından vakıf kurup kendi vakfına 49 yıllığına tahsis ettiğini iddia etti. Mutlu mevcut başkan ve AKP Adayı Yasin Özlü’ye seslenerek, ‘Yasin Efendi seçime kadar bir hafta süren var. Geri al bu araziyi. Ne dersin? Cesaretin olur mu ağalarından böyle bir şey istemeye’ dedi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Mutlu, Özlü’ye 500 dönüm araziyi sordu mask
Büyütmek için resme tıklayın

YASİN EFENDİ BİR HAFTA SÜREN VAR

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Mutlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ve Ak Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü’yü hedef aldı. Mutlu, Karaosmanoğlu’nun başkan olduğu dönemde 280 dönümlük bir araziyi yanındaki orman arazisi ile birlikte toplam 500 dönüm olmak üzere ‘üniversite kurmak için” eğitim alanına çevirdiğini iddia etti. Ardından vakıf kurup kendi vakfına 49 yıllığına tahsis ettiğini söyleyen Mutlu, ‘Yasin Efendi seçime kadar bir hafta süren var, sen başlat ben de iş başına geldiğimde gereğini yapayım’ şeklinde konuştu.

AK PARTİ’NİN AK SAÇLI AĞABEYİ’

Sözlerine eski başkan Karaosmanoğlu’na seslenerek devam eden Mutlu, ‘Sayın AK Parti’nin Ak saçlı ağabeyi, değerli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, sayın belediye başkanı İbrahim Ağabey. Buralarda sözünüz geçiyor hala. Bu günlere gelirken Başiskele’de izler bıraktınız. Eserleriniz var. Üzerinizde bir emanet duruyor. Gelin onu da konuşalım. İbrahim hocam, hani şu 280 dönümlük bir araziyi vardı ya, yanındaki orman arazisi ile birlikte 500 dönüm 500.000 metrekare. Şöyle anlatalım bugün İzmit ilçemizde bulunan Türkiye Emlak Bankası İzmit Yahya Kaptan Toplu Konutları 230 dönüm üzerine kurulu ve 1561 konut var.’ dedi.

NE DERSİN YASİN EFENDİ! BAŞLAYALIM MI?’

Mutlu ayrıca, ‘500 dönüm arazi bugün neredeyse üzerine koca bir mahalle kurulacak bir arazi. Gelin bunu geri isteyelim. Yasin Efendi seçime kadar bir hafta süren var, sen başlat ben de iş başına geldiğimde gereğini yapayım. Çorbada tuzun olsun. Ne dersin? Cesaretin olur mu ağalarından böyle bir şey istemeye? Korkma bütün Başiskele halkı olarak arkandayız. Sen başlat girişimleri biz devam ederiz.’ diye ifade etti. Ağabey de sevinsin, millet için değerli projeler üretelim. 500 dönüm üzerinde neler yapılmaz. Ne projeler üretiriz. Hem herkesin de gönlü hoş olur. Nihayetinde kamu mülkü, hazine malı, beytülmal akçesi. Milletimiz yararlansın! Ne dersin Yasin Efendi! Başlayalım mı?’ şeklinde açıklamasını tamamladı.

Mutlu: SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, çok sert açıklamalarda bulundu.

# SP Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu, Saadet Partisi, var, türkiye, ifade, Başiskele, KONUT, eğitim, Yasin Özlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

22 Mar 2024 - 12:17 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.486.473 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL