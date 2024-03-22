KÖRFEZİM EĞİTİM KURUMLARI MASA TENİSİNDE KOCAELİ İKİNCİSİ

Kocaeli genelindeki okulların masa tenisi takımlarının yarıştığı turnuvada, Körfezim Eğitim Kurumları Masa Tenisi Takımı, Kocaeli Küçük Erkekler Kategorisi’nde ikincilik derecesi kazandı.
Çekişmeli geçen müsabakaların sonucunda Kocaeli ikinciliği ile okullarına dönen Körfezim Masa Tenisi Takımı oyuncuları Uras Sakır, Mehmet Onur Tazegül ve Said Bera Akman okullarında coşku ile karşılandı.
Körfezim Ortaokul Müdürü Sayın Eyüp Sultan Keskin Körfezim Masa Tenisi Takımı’ndaki öğrencilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.