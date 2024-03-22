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KÖRFEZİM EĞİTİM KURUMLARI MASA TENİSİNDE KOCAELİ İKİNCİSİ

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Masa Tenisi Turnuvası, 20-21 Mart 2024 tarihlerinde Derince Şehit Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

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KÖRFEZİM EĞİTİM KURUMLARI MASA TENİSİNDE KOCAELİ İKİNCİSİ mask
KÖRFEZİM EĞİTİM KURUMLARI MASA TENİSİNDE KOCAELİ İKİNCİSİ
KÖRFEZİM EĞİTİM KURUMLARI MASA TENİSİNDE KOCAELİ İKİNCİSİ
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Kocaeli genelindeki okulların masa tenisi takımlarının yarıştığı turnuvada, Körfezim Eğitim Kurumları Masa Tenisi Takımı, Kocaeli Küçük Erkekler Kategorisi’nde ikincilik derecesi kazandı.

Çekişmeli geçen müsabakaların sonucunda Kocaeli ikinciliği ile okullarına dönen Körfezim Masa Tenisi Takımı oyuncuları Uras Sakır, Mehmet Onur Tazegül ve Said Bera Akman okullarında coşku ile karşılandı.

Körfezim Ortaokul Müdürü Sayın Eyüp Sultan Keskin Körfezim Masa Tenisi Takımı’ndaki öğrencilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

KÖRFEZİM EĞİTİM KURUMLARI MASA TENİSİNDE KOCAELİ İKİNCİSİ
KÖRFEZİM EĞİTİM KURUMLARI MASA TENİSİNDE KOCAELİ İKİNCİSİ
KÖRFEZİM EĞİTİM KURUMLARI MASA TENİSİNDE KOCAELİ İKİNCİSİ
# eğitim

22 Mar 2024 - 12:22 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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