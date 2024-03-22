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OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE 2 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Kocaelispor’da kongre tarihi belli oldu. Vekaleten başkanlık koltuğunda oturan Recep Durul’un başkanlığı, 2 Nisan tarihinde resmi olarak yürürlüğe girecek. 15 Nisan’da Kongre kararı alınacak. 28 Nisan’da ilk oturum, 2 Haziran’da ise asıl ikinci oturum gerçekleştirilecek.

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OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE 2 HAZİRAN’DA YAPILACAK mask

ESKİ BAŞKAN ENGİN KOYUN’UN İSTİFASI, GSİM’DE DE TESCİLLENECEK

Kocaelispor'da Engin Koyun'un istifa etmesi sonrası Olağanüstü Kongre'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kongre ile ilgili kararını verdi. Recep Durul 2 Nisan'dan itibaren başkanlık görevine resmen başlayacak. 15 Nisan'da kongre kararı alınacak. Kongrede ilk oturumun 28 Nisan'da, 2. oturumun ise çoğunluğa bakılmaksızın 2 Haziran'da olması kararı alındı. Engin Koyun’un istifası resim olarak karar defterine de yazıldı. Engin Koyun’un istifa ettiğine ve asil üyeliğinin sona erdirildiğine dair karar, GSİM’de de tescillenecek.
# karar, Kocaelispor

22 Mar 2024 - 12:28 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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