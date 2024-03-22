OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE 2 HAZİRAN’DA YAPILACAK

ESKİ BAŞKAN ENGİN KOYUN’UN İSTİFASI, GSİM’DE DE TESCİLLENECEK
Kocaelispor'da Engin Koyun'un istifa etmesi sonrası Olağanüstü Kongre'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kongre ile ilgili kararını verdi. Recep Durul 2 Nisan'dan itibaren başkanlık görevine resmen başlayacak. 15 Nisan'da kongre kararı alınacak. Kongrede ilk oturumun 28 Nisan'da, 2. oturumun ise çoğunluğa bakılmaksızın 2 Haziran'da olması kararı alındı. Engin Koyun’un istifası resim olarak karar defterine de yazıldı. Engin Koyun’un istifa ettiğine ve asil üyeliğinin sona erdirildiğine dair karar, GSİM’de de tescillenecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.