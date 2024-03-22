Misafir tribünü biletleri tükendi

1.775 GÖZTEPELİ TARAFTAR GELECEK
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 3 Nisan’da Göztepe ile Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu karşılaşma için Göztepeli taraftarlara 1.775 koltuk ayrılmıştı. Satışa çıkan biletler 1 günde tükendi. Kritik maçta ateşli Göztepe taraftarları karşılaşmayı stadyumdan takip edecek. Sakaryalıların da Göztepe tribünlerine gelerek, kardeş takımlarını desteklemesi, sürpriz olmayacak. Ligin en kalabalık maçlarından birine şahitlik edeceğimiz bu maç için daha şimdiden olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.