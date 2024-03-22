- Spor

Misafir tribünü biletleri tükendi

Kocaelispor’un 3 Nisan Çarşamba günü 20.30’da başlayacak ve İzmit Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda  Göztepe ile oynanacak karşılaşmanın, misafir tribün biletleri tükendi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Misafir tribünü biletleri tükendi mask

1.775 GÖZTEPELİ TARAFTAR GELECEK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 3 Nisan’da Göztepe ile Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu karşılaşma için Göztepeli taraftarlara 1.775 koltuk ayrılmıştı. Satışa çıkan biletler 1 günde tükendi. Kritik maçta ateşli Göztepe taraftarları karşılaşmayı stadyumdan takip edecek. Sakaryalıların da Göztepe tribünlerine gelerek, kardeş takımlarını desteklemesi, sürpriz olmayacak. Ligin en kalabalık maçlarından birine şahitlik edeceğimiz bu maç için daha şimdiden olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor.
# Kocaelispor

22 Mar 2024 - 12:36 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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