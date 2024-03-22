Misafir tribünü biletleri tükendi

1.775 GÖZTEPELİ TARAFTAR GELECEK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 3 Nisan’da Göztepe ile Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu karşılaşma için Göztepeli taraftarlara 1.775 koltuk ayrılmıştı. Satışa çıkan biletler 1 günde tükendi. Kritik maçta ateşli Göztepe taraftarları karşılaşmayı stadyumdan takip edecek. Sakaryalıların da Göztepe tribünlerine gelerek, kardeş takımlarını desteklemesi, sürpriz olmayacak. Ligin en kalabalık maçlarından birine şahitlik edeceğimiz bu maç için daha şimdiden olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor.