22 Mar 2024 - 12:51- Gündem G:

Üniversiteli genç kızın itirafı o şehri ayağa kaldırdı!

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi yaşandığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Yabancı öğrenci sayılarındaki artışla gündeme gelen üniversitenin inşaat mühendisliği bölümüyle ilgili olarak paylaşılan veriler endişe verici boyutta.

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Üniversiteli genç kızın itirafı o şehri ayağa kaldırdı! mask
Üniversiteli genç kızın itirafı o şehri ayağa kaldırdı!
Üniversiteli genç kızın itirafı o şehri ayağa kaldırdı!
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Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen yoklama listesinde, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu görülüyor. Gazeteci Gamze Dağ tarafından servis edilen sınıf listesindeki öğrencilerin çoğunun Afrika kökenli olduğu dikkatlerden kaçmazken, iddialar bununla da sınırlı kalmadı.

Üniversitenin itiraf sayfasında yer alan paylaşımlarda, Türk erkek ve kız öğrencilerin Afrika kökenli öğrencilerle yaşadıkları ilişkiler sonrası HPV ve HİV şüphesiyle hastaneye gittiği öne sürüldü. Vahim iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hastalık iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, üniversitedeki Afrikalı öğrenci sayısındaki fazlalık akıllara eski Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın 2022 yılında verdiği bir röportajı getirdi. O yıl üniversitede 1300'den fazla Çadlı öğrenci olduğunu aktaran Polat şu ifadeleri kullanmıştı; "4 senedir Çad'ın en iyi 1000 öğrencisi arasından öğrenci almaya çabalıyoruz. Senegal'in en iyi 8 lisesinin müdürleriyle toplantı yaptık. Bakış açınızı 80 milyonun ötesine, 8 milyara taşımazsanız bunu başaramazsınız. Biz 8 milyara bakıyoruz. Dünya üniversitesi olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası 12 bin öğrencimiz  var" diye konuştu.

Üniversiteli genç kızın itirafı o şehri ayağa kaldırdı!
Üniversiteli genç kızın itirafı o şehri ayağa kaldırdı!

# var, TÜRK

22 Mar 2024 - 12:51 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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İzmi̇t Li̇ Mağdur - Maalesef Ülkenin içine göz göre Ettiler. Tek Karabük değil ki bütün Üniversitelerimiz aynı rezillik te , Ukrayna Rusya Savaşında YÖK Başkanı çıktı TV ler de Ukraynada Okuyan TÜRK öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. DE Allah aşkına 4000 Öğrencimiz BUNLAR TÜRK vatandaşıyken 4 tanesini Üniversitelerimize almadı. Çoğu TÜRK evlatlarımız Ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldı.

BU Gün Marifetmiş gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dahil yabancı öğrencilerimizle Övünüyorlar. Maalesef , İlahi adalet olsa gerek bugün bunların vebalini ödüyoruz

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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