Ertuğrul gider Gürsel gelir, Gürsel gider Karaman gelir

Sezon başı Hikmet Karaman'ın kongreye gelmesi, gerçekten dahiyane düşünülmüş bir plandı. Hikmet Karaman ismine kimse karşı çıkamazdı. Hikmet Karaman, kongreye gelmeden önce Bandırmaspor ile anlaşmış, büyük bir proje için önemli bir bütçe kazanmış, ekibini bile kurmuştu.

Çarşamba günü kente davet edilen Hikmet Karaman, kongreden 3 gün önce gelen bu davete, çocuk sevinci ve büyük bir umutla uymuş, Bandırma ile olan ilişkilerini askıya almıştı. O Hikmet Karaman, kongrede, Kocaelispor'un kesin teknik direktörü olarak görülüyordu. Zira Engin Koyun da bu havayı yaratmıştı.

Bütün gazeteler gibi biz de Hikmet Karaman ile kesin anlaşılacağını yazmıştık. Hatta Hikmet Karaman'ın Kocaelispor'un başına geleceğini ilk yazan gazeteci ben oldum. Çünkü Hikmet Hoca ile konuştum, alabildiğim kadarı ağzından kerpetenle laf aldım, ama anlaşmayı gördüm. Tabii ki resmi bir anlaşma değildi bu. Hikmet Karaman her kongreye elini kolunu sallaya sallaya gelebilir. Sonuçta Kocaelispor üyesidir.

Ne olduysa bir gecede (cumartesi gecesi) oldu. Yukarıdan bir telefon geldi. Ertuğrul Sağlam kendini Kocaelispor'a getirtti. Hikmet Karaman 8 milyon lira isteyip, kendisi de bir menajer olduğu için hiçbir menajeri kapıdan içeri sokmamakta kararlıydı. Ancak Tarık denen Ankara kaynaklı, Zonguldak kaynaklı menajer daha üstün geldi. Yukarıdan telefonlar açtırıp, rüzgar estirdi. Kocaelispor'un başına çöreklendi. Koskoca camia bir tane adamın ağzından çıkacak lafa kilitlendi. Baktığınız zaman ne Tahir Büyükakın ne de Engin Koyun bu kararda ortada yoktu.

Bir yerlerden emir geliyordu. Bunu Tahir Başkan birkaç yerde bile açıkça söylemişti. Tabii bunların belgeleri yok, sadece dedikodu.

Sonuçta son üç yıldır Kocaelispor'a damgasını vuran menajer Tarık, yurtdışı bağlantıları çok kuvvetli olan menajer Hikmet Karaman'ı da alt etti. Koskoca teknik adamı adeta sirke çıkar gibi elinde dolaştırdı. Sonunda da Hikmet Karaman hiçbir şekilde yorum yapmadan boynu bükük şekilde kentten ayrıldı. Bandırma’daki işinden de oldu.

Ardından Yönder okullarındaki panele davet edilen Hikmet Karaman ile orada yüz yüze yarım saat sohbet ettik. Bu sohbette Hikmet Hoca çok ilginç şeyler söyledi. 2000'li yıllarda beraber çalıştığım için iyi tanıdığım hocaya, çok önemli bilgiler verdi. Ama bunların yayınlanması sonrasında, takımın huzurunun bozulacağını düşünerek, “Aramızda kalsın” dedi, aramızda kaldı. Çünkü Hikmet Karaman sezon başında böylesine talihsiz bir olayla karşılaşmasına rağmen, zaman geçtikten sonra konuşacak bir adam değildir. 2002'de Kocaelispor'da kupayı ikinci kez kazandırırken yaşadıklarını en yakından bilen gazeteciyim.

Tesislere tavuk almak, kıyma almak, yağ almak Hikmet Hoca'nın işi olmuştu. Adam cebinden, sırf disiplin uğruna ödemeler yapıp, futbolculara yemek çıkarttı. Tesisleri boyattırdı ve Kocaelispor o sene kupayı aldı.

Yıllar yılları kovaladı. Hikmet Hoca tu-kaka edildi, taraftar tesisleri bastı. Alman ekolünden gelen İhsaniyeli Hikmet Hoca, Kemal Hoca'nın öğrencisi oğlu olarak dimdik durdu, sonuçta siyasi yönetim arkasında durmadı, gitti ve yine hiç konuşmadı.

CHP kökenli biri olarak Hikmet Karaman, hiçbir zaman siyaseti futbolun içine sokmamıştır. O işine bakmış, kulüpleri çalıştırmıştır. İşte sezon başı Engin Koyun da istemesine rağmen, Hikmet Karaman'ın 8 milyon liraya getirilememesi, 12 artı 3 milyon liraya anlaşma yapan Ertuğrul Sağlam'ın darbe yapmasına neden oldu.

Sezon başı Ertuğrul Sağlam imza atarken, Kocaelispor gibi dev bir kulübü de kullanarak, önceki yılların hıncını çıkarmaya çalıştı. Bütün hakem camiasının karşısına aldı peşin peşin. Türkiye'nin bu koşullarında, belki delice cesur bir harekette bulundu ama, Kocaelispor sezona 1-0 yenik başladı. O günden itibaren MHK düğmeye bastı. Devre arasına kadar akıl olmaz hakem faciaları yaşadık. Hikmet Hoca haksızlığa uğramasına rağmen hiçbir şey konuşmadı, ancak acemi Ertuğrul Sağlam gittikten sonra öyle açıklamaları yaptı ki, profesyonelliğine hiç yakışmadı. Milli Takım Kaptanlığı, Beşiktaş Kaptanlığı yapmış bir yıldız, özellikle de soyadına kafiye olsun diye “Adam gibi adam, Ertuğrul Sağlam” sözcüğüyle propaganda yaptıran Ertuğrul Sağlam, bana göre hiç hoş olmayan bir şey yaptı. O zaman da yazdım şimdi de yazıyorum, kariyerini bitirdi. Ertuğrul Sağlam hangi kulübe giderse gitsin, mutlaka Kocaelispor hakkında, aradan süre geçtikten sonra söyledikleriyle damgalanacak, herhangi bir kulübe giderken, ona muhalif olanlar, bunu kullanacaktır. Bunu kendi istedi. Gidin Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapın -ki Ertuğrul Sağlığım yaptı- görevi bıraktıktan bir ay sonra, Beşiktaş yönetimi hakkında konuşabilir misiniz?.. Çünkü maçası yemezdi. Zira Beşiktaş'ta bu Kocaelispor için söylediğiniz kadar rahat konuşamazsınız Fenerbahçe ya da Galatasaray'da. Onlar unutmaz ve mutlaka hesap sorar.

Hele hele Trabzon'da, görevi bıraktıktan sonra hiç konuşamazsınız. Kocaelispor'u bu kadar küçük görmek, ileride Ertuğrul'un hanesine eksi olarak yazılmıştır.

Görseli Düzenleyin

Şimdi birçok kişi şu yanılgıya düşüyor: Kocaelispor yönetimi sağlam hakkında açılama yapınca, Ertuğrul Sağlam da konuşmak zorunda kaldı.

Hiç de öyle basit değil. Ertuğrul Sağlam bir teknik direktördür. Zamanında konuşmadığı için sonradan konuşmasını da kimse ciddiye almaz. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan'la 7-24 beraber yaşadıktan sonra hükümeti eleştiren başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu gibi. Adam çıkmış şimdi televizyonlarda, “İMF ile anlaşma yapıldı, kimsenin haberi yok” diyor.

Kendisi FETÖ ile kol kola çalışırken niye hiç konuşmadı? Neden korktu? Korkutuldu. Böyle ilkesizlik siyasette de, sporda da sürdüğü müddetçe, bir tuşta dünyayı fetheden, Metaverse'de tapu olan Z kuşağı size ağzıyla gülmez, başka yeriyle güler. O çocuklara hiçbir şey inandıramazsınız. Tarihi dizilerde Ertuğrul'un eşi Halime rolündeki kadının, 1.60 boyuyla ormanda tek başına giderken, 5 Bizans askerinin saldırısına uğrayıp, bir kılıçla 5'ini de öldürmesini Z kuşağına tarih diye yutturamazsınız. Yemezler. Çocuklar o oyunları bilgisayarda oynarken bile dalga geçiyor.

Neyse Kocaelispor’a yeniden dönelim. Ülkedeki bu ilgisizlik, tutarsızlık, adam gibi adam diye ortaya çıkan Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı son hata kesinlikle güven ortamını yitirmiştir.

3-0 yenildiğimiz Ümraniye maçı öncesinde tam 8 maçı üst üste bilen biri olarak, o maçı 4-0 kazanacağımız tahmininde bulunmuştum. 9. maçta herkes bana resmen inandı, buna göre toto loto oynadılar. Ve o maçı 3-0 kaybettik. Tam 7 gol farkla yanılacak ada mıydım ben? Yanıldım şüphelendim ve araştırdım, doğruyu buldum. İçim rahat. O gün Ertuğrul Sağlam'a “Çık konuş, bu maçta ne oldu?” dediğimde çıtını bile çıkarmadı. 4 gün sonra gittik Bandırma'yı Deplasman'da 3-0 yendik. Hafta içi maçıydı. Yine hafta sonu 4 gün sonra aynı Bandırma gitti Keçiören'i aynı skorla 3-0 yendi. Yani bizi ilgilendiren 3 maç üst üste deplasman takımlarının, hem de 3-0 galibiyetiyle sona erdi. Birileri fena halde parayı götürdü. O zaman konuşmayan Engin Koyun da, aradan geçen bir aylık süre sonrasında şike olayını masaya yatırdı. Ceza aldı ondan sonra da işini bitirdiler.

Onun için ilkeli bir teknik adam bulmak çok zor. Adam, Portekiz'i şampiyon yapmış Santos’u Beşiktaş'ta sirk maymununa döndürdü.

Fatih Terim Yunanistan'da fırtına gibi esti, Acun Ulucalı Hull City'ye götürüyor.

İşte Türkiye'de siyasetin ve sporun hali. Ne yapalım bu ülke böyle.

“Ya sev ya terk et!” diyecekler olacaktır.

Ancak “Ya sev ya terk et!” diyenler bile, yakında bu memleketi terk ederse hiç şaşırmayacağım.