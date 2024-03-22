Arpalık İhsaniye Köyü sakinlerinden Hürriyet'e teşekkür

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Arpalık İhsaniye Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Hürriyet, görev süresince vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen hizmetlerinden bahsetti. Bölge sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Programda İhsaniye Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemalettin Burgucu ve Arpalık İhsaniye Mahalle Muhtarı Orhan Süren de hazır bulundu.

“ADİL BİR ŞEKİLDE HİZMET GÖTÜRDÜK”

Başkan Hürriyet, “Tüm köy halkımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Göreve geldiğimizden bu yana kentimizin dört bir köşesine adil bir şekilde partizanlık yapmadan hizmet götürdük. Zor bir dönemde görev yapıyoruz. Pandemi ve ekonomik kriz derken 2 yıldır dolu dolu belediyecilik yapabiliyoruz. 30 liralık mutfak tüpü 800 lira oldu ne yazık ki. O günün 200 lirası bugünün 2 bin lirası oldu.

“VİCDANEN RAHATIZ”

Biz tüm bunlara rağmen bütçemizi çok iyi kullanarak, öz kaynaklarımızı sürekli geliştirerek hizmet etmeye çalışıyoruz. Yıllardır yapılmayan işleri yapmaya çalışıyoruz. Bir dönem içerisinde tabi ki tüm hizmetleri getirmek kolay olmuyor. Fakat biz vicdanen rahatız. Ranta değil, kişilere değil gerçekten halka çalışıyoruz. Bütün kaynağımızı, bütün paramızı sizlere aktarmaya çalışıyoruz.

“ÇOK CİDDİ MÜCADELELER VERDİK”

Her kent bir rant üretir. Rant her zaman kötü bir şey değildir. Nasıl kullandığınızla ilgilidir. Bunu halka kullanıyorsanız bu iyi bir şeydir. Biz araç satın almalarla ilgili çok ciddi mücadeleler verdik. Fotokopi makinaları dahil kiralıktı. Biz bunların hepsini sonlandırdık. 218 aracımızı satın almayı başardık. Meclis çoğunluğunun olmaması nedeniyle hem zaman kaybettik hem de zarar ettik. 55 milyona alabileceğimiz araçları 350 milyona almak zorunda kaldık. Sonunda tabi ki mücadelemizi kazandık.

“BORÇ ORANINI DÜŞÜRDÜK”

Şikâyet etmeden hep daha iyisi için çalıştık. Biz göreve geldiğimizde yüzde 80 olan borç oranını yüzde 40’a düşürdük. Kreşler, kütüphaneler, yaşam merkezleri, sosyal alanlar açtık. Aşevi ile binlerce insana yardım götürüyoruz. Eğitim alanında birçok iş yapıyoruz. Bizler vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda istihdam yaratıyoruz. Kocaeli’de ilk ve tek olan merkezlerimizi hayata geçirdik ve dezavantajlı gruplara hizmet veriyoruz.

“BU KENTİN ÇOCUKLARINA İŞ İMKANI SAĞLIYORUZ”

Rantı halka aktardığımız en önemli projelerden biri de Gülümse Kafelerimiz. Daha önce birilerinin elindeydi. Küçük paralara kiraya verilmişti. Gülümse kafeler sayesinde birçok kişiyi istihdam ediyoruz. Bu kentin çocuklarına iş imkanı sağlıyoruz. Açtığımız dershaneler kreşler öğretmenlere iş demek. Yeni hizmet alanlarıyla yeni iş imkanları yaratıyoruz.

“KAMU MALINI 3 KURUŞA SATMAK VİCDANSIZLIKTIR”

Kreş müdürlüğümüze bile hayır dediler. Öğretmenlerim büro personeli olarak görünüyor. Bunun nasıl bir zararı olabilirdi? Ona bile izin vermediler. Belsa B Blokta kiracı durumdayız. Yok pahası satılmış. Biz tüm bunlara rağmen mücadele ediyoruz. Bana zaman zaman kavgacı diyorlar. Ben bu haksızlıklara karşı nasıl kavga etmeyeyim? Kamu malını göz göre göre 3 kuruşa satmak vicdansızlıktır.

“ZOR KOŞULLARDA EN İYİSİNİ YAPTIK”

Benden önce emekli edilmeyip mağdur edilen işçileri emekli ettik. 33 milyon tazminatı kredisiz kendi öz bütçemizle ödedik. EYT yasası çıktı bir sürü insan emekli oldu. 35 milyon da onların tazminatları vardı. Bütün belediyelere kredi çıktı bize çıkmadı. Fakat biz onu da ödeyip işçimizi mağdur etmedik. Biz işçimize maaşlarını bir gün olsun geciktirmedik. 30 katrilyonluk bütçeye sahip büyükşehirden bile daha fazla zam yaptık. Böylesine ekonomik şartlarda yapabileceğimiz işleri en iyi şekilde yaptık.

“20 YILDA NE YAPTILAR?”

Bu kadar kısa sürede gerçekten çok iş yaptık. Vicdanen çok rahatım. Biz her zaman şeffaf olduk. Bu kent 20 yıl boyunca 13-0 yönetildi. 20 yıl boyunca yönetilen bu kentte bırakın köyleri, sokak aralarını yürüyüş yolunun bir çiçeği bile değişmedi. Tüm imkânlar varken yapılmadı. Birçok yeri biz yeniledik. Birçok yeri altyapılarıyla birlikte yeniledik. Tuvaletlerden bile para kazandılar.

“BU KENTİ KURTARACAĞIZ”

Kocaman bir öğrenci yurdumuz var ve 25 yıllığına vakıflara tahsis edilmiş. Öğrencilerden ciddi paralar alınıyor. Bu yurdu geri alıp ücretsiz hizmet sunmak istedik. Buna bile hayır dediler. Bizim halkın yararına yapmak istediğimiz çok iş var. Kamu malına çökenlerden bu kenti kurtarmak istiyoruz. Biz halkı ve kenti düşünerek hizmet ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Sizlerin parasını koruyarak ve hizmetlerimizi arttırarak yolumuza devam edeceğiz.

BURGUCU, “BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İhsaniye Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemalettin Burgucu, “Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, sağ olsun bu zamana kadar bizlere hep destek oldu. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz Arpalık İhsaniye Köyü olarak yıllarca alamadığımız yardımları Başkanımızın 5 senelik görev sürecinde aldık” dedi.