Kireç Ocaklarından Hürriyet’e büyük destek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Kireç Ocakları mevkiinde vatandaşlarla buluştu. Alkışlar eşliğinde karşılanan Başkan Hürriyet, 5 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirdiği projelerden bahsetti. Kireç Ocaklarından Başkan Hürriyet’e tam destek geldi. Vatandaşlar ‘ Var olan tüm gücümüzle sizinleyiz’ dedi.

“RANTA DEĞİL HALKA HİZMET”

Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden bu yana kendimize değil, ranta değil halka hizmet ettik. Bir sürü hizmet alanı açtık. Düğün salonlarımızı 1 lira yaptık. Kent Lokantamızı, Gülümse Kafelerimizi, kreşlerimiz, kütüphanelerimizi, yaşam merkezlerimizi hayata geçirdik. Kocaman bir araç filosu kurduk. Bunların hepsini mecliste çoğunluğumuz olmadan başardık.

“DAHA FAZLA İSTİHDAM YARATACAĞIZ”

Yeni dönemde meclis çoğunluğunu kazandığımızda hem daha fazla hizmet edeceğiz hem daha fazla istihdam yaratacağız. Açtığımız birçok hizmet alanı aynı zamanda istihdam yaratıyor. Bu bölge de dahil olmak üzere birçok bölgeden vatandaşımızı işe aldık. Güzel işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İşçilerimize ciddi zamlar verdik. Bugün 30 katrilyonluk Büyükşehir’den bile daha fazla işçimize zam vermek nasip oldu.

“ROMAN HİZMET MASASI KURDUK”

Göreve geldiğimizde 300 milyon bütçemiz vardı, 250 milyon borç vardı. Bize 50 milyon para bırakılmıştı. Çok şükür şu anda bütçemizi 2 milyar 24 milyona çıkardık. Yüzde 80 borçla devraldığımız belediyemizin şu andaki borç oranı yüzde 40. Hem istihdam yarattık hem bir sürü merkezimizle hizmet ediyoruz. Kimseyi ayırmadık, kimseye partizanlık yapmadık. Eksiklerimizi tamamlayacağız, güzel hizmetlerimize devam edeceğiz. Roman Hizmet Masamızı kurduk. Sizlere daha iyi hizmet etmek adına var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.