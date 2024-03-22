Başkan Hürriyet Kadıköy mahallesindeki spotçuları kaldırım işgali konusunda uyardı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet saha programları kapsamında geçtiğimiz gün Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Hürriyet esnafın ve bölge halkının taleplerini dinledi. Başkan Hürriyet bölgedeki spotçuların kaldırım işgali hakkında çok sayıda şikayet alınca esnafla görüşerek gerekli düzenlemenin yapılmasını iletti ve vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
“HERKESİN HAKKI VAR BU KALDIRIMDA”
Başkan Hürriyet kaldırım işgali yapan esnafları uyararak şu ifadeleri kullandı; “Ya buraları düzeltin ya da ben artık yaptırım uygulayacağım. Ruhsatlar da kontrol edilecek. Sürekli şikayet geliyor. Hem vatandaş hem esnaf şikayetçi. Biz her zaman esnafın yanında olduk, yardımcı olmaya çalıştık, hiç zorluk çıkarmadık. Ama bu görüntü doğru bir görüntü değil. Bu kaldırımda vatandaşın, herkesin hakkı var. Ürünleri dükkanın içine çekeceksiniz. Seçim umurumda değil ister oy verin ister vermeyin. Düzeni bu kentte sağlamak zorundayız. Herkes kurala uymak zorunda”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.