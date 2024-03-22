CK Reklam iftarda buluştu

Hem ilimizde, hem Türkiye çapı uyguladığı projelerle ülkemize değer katan CK Reklam, dün akşam çalışanlarıyla birlikte iftar yaptı. Geleneksel hale gelen iftar yemeği Gölcük Kasaphan Steakhouse’da gerçekleşti. 25 personeli bulunan ck reklam, endüstriyel reklamcılık alanında lider firmalar arasında gösteriliyor. Gerek ilimizde, gerek Türkiye çapı uyguladığı projelerle adından söz ettiren CK Reklam, yoğun dönemin ardından ramazan ayını fırsat bilerek çalışanlarıyla birlikte motive ve moral amaçlı iftar etkinliğin de bir araya geldiler.

Caner Kanyılmaz-Volkan Sümüş ortaklığında kurulan firma, 2010 yılından beri kentimizde hizmet veriyor. Üretim müdürü olarak görev yapan Caner Kanyılmaz, yoğun bir dönem yaşadıklarını belirterek, “Ülkemizde çok ciddi projeler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Çalışan arkadaşlarımızla birlikte yoğun mesai harcadık. Mübarek ramazan ayı sayesinde biraz nefes aldık ve geleneksel hale getirdiğimiz bu organizasyonda bir araya geldik. Burada olan veya izinli olan tüm personelimize teşekkür ediyoruz. Hepsi bizim için değerli mesai arkadaşımızdır” dedi.