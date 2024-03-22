İzmit'te 65 m² apartman dairesi(1/3 hissesi) icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2023/34731 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34731 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İzmit Kozluk Mah. Zoboğlu Mevki 7602 Ada 6 Parsel 3. Kat 9 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazda borçlunun 1/3 hissesi satışa çıkartılmıştır. Ulaşım İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi İstanbul Karayolu caddesi üzerinden toplu taşıma ve özel araç ilesağlanmaktadır. Taşınmaz ilçe Belediyesi ve ilçe merkezine 900m uzaklıktadır.Ulaşımı toplu taşıma ile oldukça kolaydır.Yol, su, elektrik, gibi belediye ve diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır..Konutlaşmanın olduğu lokasyondadır. TAŞINMAZIN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ : Taşınmazın bulunduğu Bina 3/B yapı sınıfında olduğu kanaati oluşmuştur. Söz konusu Bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz olan parsel az eğimli bir topografik yapıya sahip, dikdörtgen geometrik şekli olan parseldir.Arazini jeolojik özellikleri hakkında gözlem yapma imkânı bulunmamaktadır.Marmara Bölgesi iklimi etkisi altındadır.Taşınmazın içine girilememiştir.Bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz ise 117,18 m2 alanlı arsa üzerindeki 3/30 arsa paylı olarak ayrık nizamda bodrum-*zemin* 3 adet normal kat olmak üzere toplamda 5 katlı betonarme karkaslı yapı olduğu tespit edilmiştir.Bina dış cephesi mantolamalı, dış cephe boyalıdır ve orta düzeyde bakımlıdır.Binanın ortak alanları ,olukları ve yağmur inişleri yapı yaşına göre bakımlıdır.Sıcak su ihtiyacı bireysel kombi sistemli olarak doğalgaz ile yapılmaktadır. Dava konusu taşınmazın yapı yaşı ise 44-45 yıldır.Söz konusu taşınmazın olduğu yapı 1975 deprem yönetmeliğine tabii olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz onaylı mimari projesine göre 65 m2 net ve 75 m2 brüt alanlıdır. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU : Değerlemesi yapılan gayrimenkulün ada/parsel bazında konumunun doğruluğu imar paftasından ve CBS sisteminden tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu parsel imar durumuna göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında bir kısmı Konut Alanlı imarlı yapılaşmanın bulunduğu mevkii de konumludur.Bitişik nizamlı , 5 kat olacak şekilde yapılaşmaya izinli alandadır.

Adresi : Kozluk Mah. Zoboğlu Sok. No.2 D.9İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 117,18 m2 Arsa Payı : 3/30

İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir. Kıymeti : 316.872,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Bila tarihli yönetim planı, Sair haciz şerhleri mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2024 - 14:10

06/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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